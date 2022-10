Doctor en parasitología, Francisco Ponce: "Los piojos se alimentan de sangre"

Los has tenido en la cabeza muchas veces y, seguramente, te has topado con ellos en tu vida, ya sea por tus hijos o por tus sobrinos. Hablamos de los piojos. Se trata de una escena que, como mínimo, se presenta una vez en cualquier familia española. Los niños empiezan a rascarse de manera insistente. Además, se trata de una lucha sin cuartel que puede durar hasta semanas.

Los piojos son parásitos que se adhieren al cuello cabelludo, son muy difíciles de detectar en sus primeras fases: apenas miden 2 o 3 milímetros.Ángela es madre, tiene dos hijos, y ha vivido este problema: "Yo me di cuenta de que mis hijos tenían piojos después de terminar el curso, se ve que los cogieron unos días antes. Y cuando yo descubrí que tenían piojos se me cayó el alma a los pies, porque sabía que el procedimiento, el que yo conocía, era muy farragoso". Y no es para menos, porque eliminarlos no es tarea fácil, debido a que se propagan con una gran facilidad. Además, esta madre sabía que como uno de sus hijos cogiera piojos, el otro no tardaría en caer: "Mi hija tenía el pelo muy oscuro y se veía muy bien tanto el piojo como las liendres. Lo malo es que el chico tenía el pelo del mismo color que los piojos y no había manera de verlos", ha asegurado.