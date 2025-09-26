Carlos Herrera revive su paso por TVE en 'Sábado Noche' y revela la anécdota que vivió con Tom Jones: "El tío estaba..."

Carlos Herrera, en 'Herrera en COPE', ha recordad una anécdota que comparte con el legendario cantante Tom Jones. A sus 85 años, el artista sigue triunfando en los escenarios de todo el mundo.

En concreto, Herrera ha relatado que tuvo la oportunidad de coincidir con el artista en 1989, en 'Sábado Noche': “El tío estaba… bueno, ahora está bien, pero entonces era como una roca. Simpático como él solo, una estrellaza que llenaba todo el escenario”, ha contado en 'Herrera en COPE'.

Tom Jones

El comunicador también ha destacado cómo clásicos como Sex Bomb siguen sonando vigentes a pesar del paso del tiempo: “Lo oyes ahora y está perfecto”.

En la conversación salió a relucir otro nombre histórico: Paul Anka, de 84 años, quien también mantiene una intensa agenda de conciertos en Estados Unidos y México. Herrera también concidió con él durante su paso por televisión y lo calificó como “un tipo extraordinario”.

Paul Anka

El comunicador animó además a Jorge Bustos y Pilar Cisneros a recuperar el trabajo de Anka junto a la cantante Patti LaBelle en un disco de 2012, con colaboraciones que recomendó volver a escuchar: “Hizo un par de versiones memorables que por favor poned mañana”, dijo entre risas.

MÁS ANÉCDOTAS DE CARLOS HERRERA Carlos Herrera revela la escena que vivió en una clase de anatomía en Medicina: en la década de los 70

Con estas anécdotas, Herrera ha subrayado en 'Herrera en COPE' la vigencia de artistas que, pese a superar las ocho décadas de vida, siguen llenando escenarios y manteniendo viva la conexión con varias generaciones de público.

Carlos Herrera revivió sus inicios en TVE y se dio cuenta de un detalle que había pasado por alto: "Ocurrió"

Más allá de la radio, el comunicador ha presentado numerosos programas de televisión. Durante una de sus charlas matinales con El Pulpo, Herrera también recordó otra anécdota que vivía durante su etapa al frente de 'Sábado Noche' y confesaba un detalle que hasta ahora había pasado por alto y que puedes volver a escuchar aquí.

Sea como fuere, Carlos Herrera recuerda con mucho cariño esta etapa en la que estuvo estrechamente vinculado con la música, una de sus grandes pasiones, y recientemente se ha acordado de ella a raíz de ver un programa online. "Estuve viendo en la página de Televisión Española, en RTVE Play, que es muy buena, el programa de 'Cachitos' de los años 60", comenzaba contándole a El Pulpo.

Mientras lo veía, Herrera recordó 'Sábado Noche' y cayó en la cuenta de la cantidad de artistas internacionales a los que tuvo la suerte de conocer durante esos meses. Como Tom Jones y Paul Anka, tal y como ha relatado a Jorge Bustos y Pilar Cisneros.