Carlos Herrera revela la escena que vivió en una clase de anatomía en Medicina: en la década de los 70

Carlos Herrera ha contado durante 'El Foco', con Alberto Herrera, una anécdota que vivía durante sus estudios en la Facultad de Medicina. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues es que todo ha venido al hilo de la siguiente reflexión:

Alberto Herrera ha hablado, en concreto, sobre la falta de cerebros en España. Es decir, lo que explica es que cada vez se donan menos cerebros.

"Y es necesario que cada vez se done más. Más de 800.000 personas en España tienen Alzheimer, unas 5.000 viven con ELA. Las dos son neurodegenerativas. Todavía sabemos muy poco. La investigación es clave. Desde la pandemia, la donación de cerebros ha bajado mucho", cuenta Alberto Herrera en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Alamy



Prosigue su discurso indicando que se recibían, en los biobancos, unos 500 cerebros de media. Ahora son unos 200. La pandemia también ha afectado a las autopsias. Se han reducido mucho. Y claro, la donación de cerebros "dependen mucho de este tipo de prácticas. Falta concienciación y que necesitamos investigación para frenarlas".

Una vez que Alberto Herrera ha explicado esta falta de donación de cerebros en nuestro país, se ha interesado por saber si Carlos Herrera presenció autopsias durante la carrera de Medicina.

La respuesta, evidentemente, ha sido afirmativa. El comunicador ha contado que "en Anatomía la necropsia es esencial. Fundamental. Nunca me ha dado cosa. Además, el cadáver era ya con 'solera' porque era el mismo cadáver con el que había estudiado el profesor que me estaba dando clase".

Concluía Carlos Herrera contando que "lo mantenían con una bañera de formol. Cosas muy agradables de las que hablar a esta hora de la mañana".

Carlos Herrera, nombrado Académico de Honor de la Academia Médico Quirúrgica Española

El director de 'Herrera en COPE', durante este nombramiento, daba un discurso emotivo en el que recordaba a su padre y también explicaba por qué decidió estudiar Medicina.

Aseguró que él siempre sintió la vocación por el periodismo, pero que sus padres no iban "a entender" por qué quería estudiar eso, si en su casa había contemplado tan de cerca la Medicina.

"Si mis padres levantaran la cabeza, cosa con la que a veces he soñado, seguro que se frotarían los ojos viendo como un estudiante perezoso y torpón da un discurso en el mismo lugar al que podrían haber pertenecido algunos de mis profesores y muchas de las figuras que hicieron de la Medicina mucho más que una bella ciencia en 180 años de historia" decía con mucho sentido del humor.

Cargando…

Aseguró que, aunque ser médico no fue su inmediata vocación, estudiar Medicina nació de la admiración tan profunda que sentía por su padre. "En mi casa decir que quería ser periodista era como decir que quería ser torero. Mi padre había fallecido dos años antes y oía eso de 'cuándo va a heredar la consulta de papá'. Y yo decía que para cuando acabase no iban a quedar los enfermos de mi padre y, si quedan, lo mejor que podía pasarles es que yo no los tratara" decía, para carcajada de todos los asistentes.