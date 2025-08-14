La barbacoa más healthy del verano con Salmón y Bacalao de Noruega

Las marbacoas (o barbacoas de pescado) son absoluta tendencia en España gracias al impulso decidido del Consejo de Productos del Mar de Noruega, un firme defensor de la alimentación saludable y sostenible.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayoría de los hogares utilizaban los pescados noruegos al horno o a la plancha y, de forma creciente, en crudo; por ejemplo, en tartar, ceviche, sushi o poke. Sin embargo, la barbacoa es una opción en alza, que se está convirtiendo en una megatendencia estival.

La Marbacoa es una modalidad no sólo lúdica y del gusto tanto de adultos como de niños, sino también nutritiva y saludable.

Filetes enteros, rodajas, brochetas, en tacos maridados o lomos en papillote… Son múltiples las posibilidades para disfrutar el salmón o el bacalao de Noruega en Mar-Bacoa. Todas ellas, fáciles de preparar, ligeras y muy saludables, especialmente recomendadas para guardar la línea sin renunciar al plus de energía que proporcionan estas refrescantes delicias que llegan desde aguas del Ártico.

En el caso del salmón de Noruega, conviene recordar que apenas 150 gramos cubren las necesidades semanales de Omega 3 recomendadas y la cantidad de vitamina D diaria. También el bacalao es muy saludable. Estos pescados son fuente de minerales esenciales como el fósforo y el potasio y antioxidantes como el selenio y la vitamina A, D o B12.

El director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España , Tore Holvik, ha recordado que “nuestras gélidas y cristalinas aguas son el mejor entorno natural para la cría perfecta de pescados con los mejores estándares internacionales en sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. El salmón y el bacalao de Noruega son dos especies idóneas para disfrutar de alimentos nutritivos y saludables, fuentes proteicas que benefician al consumidor e, incluso, cuidan del Planeta”.

Nuestro país está cada vez más cerca de la barbacoa de pescado. De acuerdo con recientes encuestas online elaboradas para Mar de Noruega, el 18 % de los consumidores consultados prepara o asiste como invitado a barbacoas “frecuentemente” cada verano; el 41 % “a veces” y el 5% “siempre”, es decir, con gran asiduidad. Si se suman todas estas cifras, tenemos que el 64 % de los consumidores prepara o asiste a barbacoas como actividad gastronómica de ocio periódicamente.

El 65 % de los encuestados que disfrutan de barbacoas aseguran haber recurrido alguna vez a pescados, principalmente salmón (54 %), bacalao (31 %) u otros (45 %, como sardina, sobre todo, seguido a gran distancia por dorada, lubina, caballa, bonito, atún, jurel o merluza).

Lo que parece estar claro es que la tendencia de las barbacoas de pescado o “marbacoas” ha llegado para quedarse, especialmente en períodos vacacionales que invitan a disfrutar al aire libre en compañía de familiares y amigos, con alimentos de la máxima calidad.

LAS RECETAS DE MAR DE NORUEGA

Brochetas de Salmón Noruego fresco a la parrilla con aliño cítrico

Brochetas de Salmón Noruego fresco a la parrilla con aliño cítrico

Ingredientes (4 Personas)

700 gr. lomos de Salmón Noruego fresco, sin espinas ni piel

2 cda aceite de oliva virgen extra

4 palitos de brocheta

Para el aliño de cítricos con perejil

1 diente de ajo, 1 limón y 1 manojo de perejil fresco, sal y pimienta

Preparación

Enjuagar los filetes de Salmón Noruego en agua fría, secar con papel de cocina y cortar en dados grandes.

Rociar los dados con un chorro de aceite de oliva y ensartar los dados en los pinchos. Sazonar con sal y pimienta y disponer en la barbacoa alrededor de 3-4 minutos por cada lado.

Aliño cítrico con perejil

Lavar, separar las hojas del perejil y picarlas finamente. Pelar y picar finamente el ajo. Exprimir el zumo de 1 limón y mezclar bien con el perejil, el ajo y un poco de agua para suavizar el sabor cítrico.

Servir las brochetas con un toque del aliño de cítricos en cada una.

(Consejo: Si se utilizan pinchos de madera, remojarlos al menos 30 minutos en agua fría antes de ponerlo en la parrilla de la barbacoa)

Bacalao noruego fresco con alcaparras y espárragos

Bacalao noruego fresco

Ingredientes (4 personas)

600 grs filete de bacalao noruego

80 grs mantequilla en cubitos

1manojopunta de espárragos

1 taza de guisantes frescos

3cda alcaparras

Pimienta, sal, aceite de oliva

papel de aluminio

Preparación

Cortamos tiras largas de papel aluminio y ponemos una sobre otra.

En el centro ponemos el lomo de bacalao y encima la mantequilla, espárragos, guisantes, alcaparras y molemos bien de pimienta.

Cerramos con otras dos capas de papel haciendo pliegues en las juntas. Asamos durante 25 minutos en la barbacoa tapada.