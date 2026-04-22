Andrés Millán, abogado: "En Madrid te puedes deducir el alquiler si cumples dos requisitos para la Declaración de la Renta 2026"

En plena campaña de la Renta, que se extiende hasta el 30 de junio, las desigualdades fiscales entre comunidades autónomas pueden suponer una diferencia de hasta 2.000 euros para el contribuyente. En este escenario, la Comunidad de Madrid se destaca como la región con menos impuestos de toda España, gracias a un tramo autonómico más bajo y una serie de deducciones más generosas. El abogado y divulgador fiscal Andrés Millán, conocido como Lau Thipe en redes sociales, ha detallado en el programa 'Herrera en COPE' las claves para optimizar la declaración.

Según los datos expuestos en 'Herrera en COPE Madrid', el tramo autonómico de la Comunidad de Madrid es el más bajo de España, con un tipo máximo del 45%, en contraste con el 54% de la Comunidad Valenciana. Esto, sumado a mayores ventajas fiscales para rentas altas y una dinámica de deducciones más amplia, la convierte en la región más atractiva fiscalmente. Millán subraya que no solo las cuantías son mayores, sino que el abanico de gastos deducibles es más extenso.

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

El peligro de aceptar el borrador sin revisar

Uno de los principales errores que cometen los contribuyentes es aceptar el borrador que propone Hacienda sin una revisión previa. Andrés Millán insiste en que, aunque es una propuesta útil, "puede estar incompleto y no siempre incluye todas las deducciones, sobre todo las autonómicas". El experto critica que Hacienda, a pesar de ser "una referencia a nivel de inteligencia artificial", no incorpore estas bonificaciones de oficio, obligando al ciudadano a estar vigilante.

Por ello, el abogado recomienda a cada contribuyente "que mire el manual de la renta de su comunidad autónoma". Su consejo es claro: "Infórmate de qué tienes en tu comunidad y métete absolutamente todo para pagar los mínimos impuestos". Millán ha alertado de que al inicio de la campaña, algunas bonificaciones pueden no estar actualizadas en el sistema, lo que califica como "una vergüenza".

Principales deducciones en Madrid

Andrés Millán ha desgranado las múltiples deducciones que ofrece la Comunidad de Madrid, destacando las relacionadas con la vivienda. Los menores de 30 años pueden deducirse la hipoteca con un límite de 1.000 euros, mientras que los menores de 40 años pueden deducir hasta 1.200 euros por el alquiler. También existen ayudas por el incremento de los costes de financiación o por el cambio de vivienda a municipios despoblados.

A estas se suman otras deducciones significativas. Por nacimiento o adopción de hijos, la ayuda puede alcanzar los 720 euros. En el ámbito educativo, se contemplan gastos como clases de idiomas. Además, existen deducciones por los intereses de créditos para estudios superiores o una deducción del 20% de lo que invierta un extranjero que establezca su domicilio en Madrid.

¿Qué hacer si la declaración sale a pagar?

Si el resultado es a pagar, Millán recuerda que existe la posibilidad de presentar una declaración rectificativa de los últimos cuatro ejercicios. "Puedes rectificar la renta de años anteriores y así que te devuelvan una parte y compensarlo con lo mucho que vas a pagar este año", ha detallado. Esto permite corregir errores u omisiones de declaraciones pasadas y recuperar dinero.

Puedes rectificar la renta de años anteriores y así que te devuelvan una parte y compensarlo con lo mucho que vas a pagar este año Andrés Millán Abogado

Finalmente, el experto ha querido desmitificar el resultado de la declaración. Que salga a devolver simplemente significa que la empresa "te ha retenido dinero de más" durante el año. Por otro lado, un resultado a pagar puede ser una buena señal: "has hecho todo bien, has ganado bastante dinero y, por tanto, pues tienes que pagar los correspondientes impuestos".