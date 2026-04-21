Fernando Trías de Bes, economista: "La cuenta bancaria de tu hijo tributa en la renta a partir de 1.600 euros aunque sea menor, lo tiene que declarar a través de los padres"

La educación financiera de los más pequeños es un tema que genera un amplio debate entre los padres sobre cuándo y cómo iniciarla. En el programa 'Herrera en COPE', el presentador Alberto Herrera ha abordado esta cuestión con el economista Fernando Trías de Bes, desgranando las claves para enseñar a los niños a gestionar el dinero, incluyendo las implicaciones de abrirles una cuenta bancaria.

Una de las herramientas más comunes es la apertura de una cuenta bancaria para los hijos. Trías de Bes subraya que su valor es principalmente pedagógico, defendiendo que sean los padres quienes guíen este proceso. "Lo importante es que esto es pedagogía pura, o sea, la cuenta del niño no es un tema de edad, es cuando el niño entienda que entra dinero, que sale y que va a tener que priorizar. Esa es la enseñanza", ha afirmado.

EUROPA PRESS Varias personas en una oficina de la Agencia Tributaria

La fiscalidad de las cuentas infantiles

Una de las dudas más recurrentes entre los padres es si estas cuentas tienen implicaciones fiscales. Fernando Trías de Bes ha sido tajante al respecto: sí tributan. "Tributan las rentas, a partir de 1600 euros, el niño, aunque es un menor, tendría que declarar esos beneficios a través de los padres", ha explicado de forma clara el economista.

Tributan las rentas, a partir de 1600 euros, aunque es un menor, tendría que declarar esos beneficios a través de de los padres" Fernando Trías de Bes Economista

Sin embargo, el economista ha matizado que para alcanzar esa cifra de 1600 euros en rentas, "el niño tiene que tener 80000 euros" en la cuenta con los tipos de interés actuales, una situación que considera "difícil". A pesar de ello, ha insistido en que la obligación legal de tributar a partir de esa cuantía existe.

Otro aspecto legal importante que los padres deben tener presente es que, al cumplir los 18 años, la cuenta pasa a ser propiedad exclusiva del hijo, con total libertad para disponer del dinero. "Te puedes encontrar que, oye, pues iremos poniendo aquí un dinero y tal, y así luego, pues, de aquí te podrás pagar un máster, y luego el niño coge a los 18 años, que ya no es tan niño, y se te va a Australia", ha advertido Trías de Bes.

La importancia de la paga

Respecto al debate sobre dar o no una paga, Trías de Bes se muestra "absolutamente a favor". Considera que es una herramienta clave para la educación financiera, ya que no se trata de que el niño disponga de dinero, sino de que "aprenda a elegir y a controlar desde bien pronto, que sepa que el dinero es un bien limitado", ha sentenciado.

freepik.es Billetes de 50 euros

El experto también recomienda que la paga evolucione con el niño. Por un lado, ajustando la cuantía cada "cuatro o cinco años" según sus necesidades. Por otro, y de forma más novedosa, jugando con la frecuencia: empezar con pagas diarias para los más pequeños y pasar progresivamente a semanales, quincenales y mensuales. El objetivo es enseñar "la administración en el horizonte del tiempo", un concepto que considera "muy, muy importante".

En cuanto a retribuir las tareas domésticas, Trías de Bes opina que "las tareas domésticas mínimas no hay que retribuirlas", ya que forman parte del "aprendizaje de la ayuda en casa". No obstante, ve posible utilizar un incentivo económico para tareas que sean extraordinarias.

La educación financiera en las aulas

La educación financiera está ganando peso en el sistema educativo español, incluyéndose de forma transversal en asignaturas de primaria y secundaria. Durante el programa, se han expuesto ejemplos prácticos de cómo se aborda en los colegios, demostrando su valor para normalizar conceptos económicos desde la infancia.

En el colegio Nou Clavé, en la localidad de Mollet del Vallés, tal y como ha explicado su director, Juan Carlos Reigosa, los alumnos de quinto y sexto de primaria crean una cooperativa. Diseñan productos, calculan costes, los venden en una feria y, finalmente, donan los beneficios obtenidos a una fundación benéfica de la localidad.

En la ESO, los alumnos reciben "pequeñas cápsulas de educación financiera" de profesionales del sector. Trías de Bes ha aplaudido estas iniciativas, destacando que "el colegio es clave porque al final las escuelas igualan y normalizan" el conocimiento financiero. Finalmente, ha insistido en la importancia de romper el tabú de no hablar de dinero en casa, ya que es "una responsabilidad más que vas a tener en la vida".