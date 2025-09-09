Alberto Herrera se salta el guion y hace esta petición a los oyentes tras anunciar su paternidad: "A todo el mundo"

La familia de 'Herrera en COPE' se amplía. Alberto Herrera va a ser papá y está muy feliz. Ha recibido numerosos mensajes de cariño por parte de los oyentes. Ha querido agradecerle "a todo el mundo que me está enviando mensajes por la buena nueva. Me está siendo imposible contestar a todos".

Lo ha dicho precisamente porque están llegando muchos mensajes de enhorabuena a Alberto en el instagram de 'Herrera en COPE'. Y, por eso, el comunicador ha aprovechado para recordar que "ahí pueden escribir también sobre el tema del día. En mi Instagram, me escriben lo que quieran. Perdonad por sabotear estos dos minutos de programa".

Hace escasos días, Alberto y Blanca confirmaban que esperan a su primer hijo, un acontecimiento que ha despertado gran expectación entre sus amigos, compañeros de profesión y, cómo no, entre los miles de seguidores que siguen de cerca la trayectoria de la familia Herrera. Y ese aluvión de mensajes al que hacía referencia Alberto Herrera son un claro ejemplo de ello.

Carlos Herrera y Alberto Herrera

La noticia, además, convierte a Carlos Herrera en abuelo.... ¡por primera vez!. El histórico comunicador, una de las voces más influyentes de la radio española, se suma así a una nueva faceta en su vida familiar, que seguro vivirá con la misma pasión que ha mostrado siempre en los micrófonos.

ALBERTO HERRERA CHARLA CON LÓPEZ SCHLICHTING EN 'FIN DE SEMANA'

Hace escasos días, Alberto Herrera habló con López Schlichting sobre esta gran noticia en 'Fin de Semana'.

COPE El comunicador de COPE Alberto Herrera

“Estoy emocionadísimo, por la noticia y por estar con vosotros, porque sabéis que no me pierdo un programa”, reconocía en directo. Aunque la llamada le pillaba “en medio de un partido de tenis”, bromeaba con Cristina sobre una foto que le había enviado con su material deportivo y la réplica en miniatura para el bebé: “Me encanta la foto que me has mandado de tu raqueta y tus zapatos y, en pequeñísimo, la raquetita, la bolsita y los zapatitos del que viene”.

Durante la conversación, Alberto confirmó lo que hasta ahora era una incógnita: “Es un varón. Es un varón”. El locutor explicaba que el diagnóstico todavía tiene un margen de error, aunque en su caso los médicos son claros: “Nos dicen 80% de probabilidad de varón. Lo que ocurre es que también tengo casos de amigos a los que luego les dijeron lo contrario, pero en principio parece claro”.

Con humor, aseguró que ya bromean en casa con el futuro del pequeño: “Decimos de broma que el chico va a ser el proyecto Wimbledon 2042, que vamos a estar el abuelo y el padre viajando por el mundo con el niño”. ¿Carlos Herrera “tercero”?

Uno de los momentos más comentados de la charla llegó cuando Cristina López Schlichting le preguntó si pensaban llamar al niño Carlos, como su abuelo. Alberto fue sincero: “Estamos ahí barajando algunos nombres. Lo que ocurre es que Carlos tenemos muchos en la familia: el padrino de Blanca, el hermano de Blanca, el padre de Blanca, el primo de Blanca… y, por supuesto, mi padre”. Escucha aquí la entrevista íntegra.