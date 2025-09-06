Alberto Herrera confirma que su hijo será un varón y se moja sobre si le pondrá Carlos de nombre: "Imaginaos el follón..."

Alberto Herrera ha compartido este fin de semana en antena la noticia que ya es motivo de alegría dentro y fuera de la radio: será padre de un niño. Durante su intervención en Fin de Semana con Cristina López Schlichting, el hijo de Carlos Herrera confesó que vive este momento con enorme ilusión y con la emoción propia de quien afronta una nueva etapa vital.

“Estoy emocionadísimo, por la noticia y por estar con vosotros, porque sabéis que no me pierdo un programa”, reconocía en directo. Aunque la llamada le pillaba “en medio de un partido de tenis”, bromeaba con Cristina sobre una foto que le había enviado con su material deportivo y la réplica en miniatura para el bebé: “Me encanta la foto que me has mandado de tu raqueta y tus zapatos y, en pequeñísimo, la raquetita, la bolsita y los zapatitos del que viene”.

Alberto Herrera y su prometida

ALBERTO TENDRÁ UN HIJO.... Y CARLOS, UN NIETO: SERÁ VARÓN. ¿QUÉ NOMBRE LE PONDRÁ?

Durante la conversación, Alberto confirmó lo que hasta ahora era una incógnita: “Es un varón. Es un varón”. El locutor explicaba que el diagnóstico todavía tiene un margen de error, aunque en su caso los médicos son claros: “Nos dicen 80% de probabilidad de varón. Lo que ocurre es que también tengo casos de amigos a los que luego les dijeron lo contrario, pero en principio parece claro”.

Con humor, aseguró que ya bromean en casa con el futuro del pequeño: “Decimos de broma que el chico va a ser el proyecto Wimbledon 2042, que vamos a estar el abuelo y el padre viajando por el mundo con el niño”. ¿Carlos Herrera “tercero”?

Uno de los momentos más comentados de la charla llegó cuando Cristina López Schlichting le preguntó si pensaban llamar al niño Carlos, como su abuelo. Alberto fue sincero: “Estamos ahí barajando algunos nombres. Lo que ocurre es que Carlos tenemos muchos en la familia: el padrino de Blanca, el hermano de Blanca, el padre de Blanca, el primo de Blanca… y, por supuesto, mi padre”.

Aunque reconoció que la idea le hace ilusión, también explicó que podría ser un problema: “Es que Carlos Herrera lo conoce tanta gente que privarle de tener cierta identidad… Además, a mí me iban a llamar Carlos y os imagináis el follón que habría sido ahora por la mañana, porque se apellida igual. Sería Carlos Herrera tercero, como los Reyes”.

Finalmente, zanjó el tema con una frase que resume su postura: “Imaginaos el follón…”.

"LA ILUSIÓN DE MI VIDA"

Más allá de las bromas sobre el nombre, Alberto Herrera abrió su corazón y habló de cómo vive esta etapa junto a Blanca, su pareja: “Es la ilusión de mi vida. Cada día me despierto y cada vez me cuesta más irme a Madrid, dejar a Blanca embarazada en casa. Yo he venido al mundo para ser padre y espero estar a la altura”.

Con la naturalidad que le caracteriza, también admitió sentir cierto vértigo: “Ese miedo que tenemos todos antes de ser padres, pero es un vértigo que merece la pena”. Cristina no dudó en dedicarle palabras de cariño en antena: “Yo creo que Alberto sí que ha venido al mundo para ser padre, fíjate, porque tiene un punto lúdico y tierno, y una capacidad de empatía que un hijo agradece mucho”.

Además, bromeó con que el pequeño acabará siendo parte del equipo de la emisora: “Yo ya he dicho que en cuanto empiece, que venga de becario al Fin de Semana. Ya estás despabilando, Alberto”.

La familia Herrera espera a un nuevo integrante

El futuro padre respondió con humor: “Bueno, yo con la tita Cris todos los fines de semana, no lo dudes. La radio estará presente”. Una familia feliz

Antes de despedirse, Cristina le pidió que trasladase un abrazo a su pareja y a Carlos Herrera, futuro abuelo: “Dale un abrazo muy fuerte a Blanca y nuestra más sincera enhorabuena a ti y al abuelo”. Alberto, visiblemente emocionado, cerró la llamada con gratitud: “Muchísimas gracias. Besito”.

La noticia no solo ha emocionado a los oyentes de COPE, sino también a todos los compañeros de la radio, que ya celebran la llegada de un nuevo miembro a la familia radiofónica.