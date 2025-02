Alberto Chicote: el alimento que no soporta, su relación con Javier Bardem y la experiencia que vivió de niño en Carabanchel que ha marcado su vida

Alberto Chicote entró en el mundo de la hostelería por probar y descubrió que le gustaba mucho cuando vio que los espaguetis y la pasta se podía hacer a mano, de colores o de sabores, pero no siempre fue así.

Este miércoles, el cocinero ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' donde ha hecho un repaso por su vida, ha recordado momentos de su infancia que le marcaron y cómo llegó al mundo de la televisión.

En primer lugar, ha tenido un recuerdo para la vida en su casa cuando tan solo era un niño: "Siempre he dicho que mi madre era una pionera y una tía con unos arrestos fuera de serie. Y mi madre decía yo, si algún día me pase algo, yo no quiero dejar a mis dos hijos siendo unos inútiles. Entonces aquí vais a aprender a hacer de todo en casa, a cocinar, a manejar la máquina de coser, a hacer de todo.

Y cuando yo les contaba a mis compañeros en el colegio, que en mi casa cuando terminaba de comer, un fin de semana fregaba mi hermano y otro yo, me decían, claro, como no tienes hermanas. Fíjate cómo han cambiado las cosas".

La infancia de chicote en carabanchel

En cuanto al barrio donde se crio, Carabanchel, lo recuerda con especial cariño: "Yo me esfuerzo por seguir teniendo presente dónde nací, donde me crié y cuál fue el ambiente en el que estuve, y eso me hace sentir terriblemente agradecido.

Mi barrio era un barrio muy cabrón. Un barrio donde mucha de la gente que yo conocí que iban al colegio, o que igual no íbamos al mismo colegio, pero nos veíamos por ahí, por el barrio, todos aquellos en los años 80 cayeron. Cuando digo cayeron es que murieron víctimas de la heroína y de las drogas.

Y digo que me siento agradecido, porque mis padres supieron mantenernos muy al margen de todo aquello. No es que ni mi hermano ni yo quisiéramos tirarnos a la geringuilla, pero sí que es verdad que nos supieron mantener al margen y mantenernos un poco fuera de ese ambiente que era el que nos envolvía.

Tuvimos una infancia y una juventud, todo lo feliz que uno se espera, pero sí, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y mi barrio sigue siendo mi barrio".

Del rugby a la cocina

Chicote fue jugador de rugby y llegó hasta la categoría autonómica de Madrid. En esta etapa, que recuerda con especial cariño, coincidió con Javier Bardem, que consiguió jugar en la Selección Española.

Tras dejar el rugby, Chicote entra en hostelería, se va a Suiza, trabaja en muchos sitios y al tiempo te dan el cocinero del año, en 2005, en Madrid Fusión.

El salto a la televisión

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su salto a la televisión: "Yo, en el 2011, de repente, tengo una afección cardíaca, y me dieron la baja un tiempo, era la primera vez en mi vida que había estado así como de baja continuada.

De repente empiezo a hacer algo que no había hecho nunca, que era ver la tele, porque los cocineros no vemos la tele, o al menos no la tele que ve todo el mundo. Yo que ahora me dedico a la tele y me preguntan, cuéntame tu serie favorita, yo no he visto nunca nada. De repente me encuentro con Kitchen Nightmares'

De repente viene un día mi mujer y le digo, acabo de ver un programa que no te puedes imaginar y le digo, ¿te imaginas que yo...? Un año y pico después, recibo una llamada, me preguntan si conozco el programa y si me gustaría hacerlo. No me lo podía creer".

El alimento que no le gusta

En clave culinaria, Alberto Herrera ha mostrado su sorpresa durante la entrevista al descubrir que ha Chicote no le gusta el huevo: "Sí los utilizo y me como muchas cosas que tienen como ingrediente el huevo. Con lo que no puedo es con el huevo así patente. Cuando hay un huevo frito del techo, ni pa Dios.

Si me encontrase con la lámpara de Aladino y me dijera, pídeme tres deseos, los dos primeros son los mismos que los tuyos y el tercero es que me gusten los huevos".