José Antonio Maldonado, meteorólogo: "La borrasca Marta llegará el sábado y trae precipitaciones fuertes, vientos y heladas en estas zonas; habrá que estar ojo avizor"

España continúa sufriendo las consecuencias de un invierno especialmente adverso. Desde el 29 de diciembre, el país se ha visto afectado por siete borrascas de gran impacto, siendo 'Leonardo' la última en causar estragos. Sin embargo, la tregua no llega, ya que una nueva borrasca, bautizada como 'Marta', ha tomado el relevo. El meteorólogo José Antonio Maldonado, desde la sección 'El After' del programa 'Herrera en COPE', ha advertido que, aunque la situación podría mejorar a mediados de semana, "no se ve una situación de estabilidad completa".

Grazalema, el epicentro del diluvio

La localidad gaditana de Grazalema, conocida por ser el punto más lluvioso de España, se ha convertido en la imagen más ilustrativa de este episodio. En los últimos días, ha superado los 2.500 litros por metro cuadrado, una cifra desorbitada que ha obligado a desalojar a 1.600 personas. Carlos Herrera ha descrito el pueblo como "fantasma" y ha explicado el fenómeno del "hidroseísmo", que ocurre cuando "la tierra ha absorbido tanta agua que ya no puede más y esa agua busca salida por donde sea".

Maldonado aclara que su alta pluviosidad se debe a una combinación de factores geográficos, donde los vientos húmedos del suroeste se ven obligados a ascender bruscamente por la sierra, provocando la condensación y las lluvias torrenciales.

La situación es crítica en gran parte de Andalucía y Extremadura. Además de Grazalema, se han visto gravemente afectadas áreas como el Estrecho, Ubrique, Jerez o el Puerto de Santa María. Los ríos Guadalquivir y Guadalete y sus afluentes son los que más problemas están generando, con el Guadalquivir al borde del desbordamiento en Córdoba, una situación que no se vivía desde 2010. En total, unas 7.000 personas han sido desalojadas en Andalucía, donde se busca a una mujer desaparecida. José Antonio Maldonado ha querido "felicitar a mi querido amigo Juanma Moreno, porque tanto él como su equipo lo han bordado".

La borrasca 'Marta' toma el relevo

La borrasca 'Marta' ya afecta de lleno a la península. Para la jornada del sábado se esperan precipitaciones fuertes en el Sistema Central, la Meseta Sur y Andalucía, especialmente en el área del Estrecho. Aunque los vientos no serán tan virulentos como los de días anteriores, seguirán siendo un factor a tener en cuenta. La inestabilidad será la tónica general, salvo en Cataluña y el País Vasco, y las temperaturas tenderán a descender, con heladas débiles en las zonas montañosas del norte.

EFE Una mujer camina bajo su paraguas este jueves en San Sebastián

De cara a los próximos días, los expertos no anticipan la llegada de "un anticiclón de toda la vida". Maldonado ha señalado que, aunque la virulencia de los días anteriores no se repetirá, "el paraguas no será un elemento que estorbe".

El meteorólogo insiste en el principal peligro actual: "llueve sobre mojado, es decir, que aunque llueva relativamente, con poca intensidad, esos ríos están al borde, y, en consecuencia, todo lo que caiga ahí, pues es susceptible de crear un cierto peligro". Carlos Herrera ha reforzado esta idea, exponiendo que "no se vislumbra el sol redondo y primaveral que añoramos".

Nils, la siguiente amenaza en el horizonte

La sucesión de frentes no parece terminar con 'Marta'. Los meteorólogos ya tienen la vista puesta en una posible nueva borrasca que se aproxima, de nombre Nils. Aunque todavía se observa "con anteojos", como apunta Maldonado, su llegada mantendría el panorama de inestabilidad en la península. "Hay que tener los prismáticos atentos", advierte el experto, dejando claro que el fin del invierno meteorológico todavía no está a la vista y que habrá que permanecer vigilantes ante la evolución del tiempo.