"El 90% de la energía que consume esta industria es gas y puede suponer la mitad de sus costes; es particularmente sensible ahora mismo"

La escalada de tensión internacional ha disparado todas las alarmas en la industria española, muy dependiente del exterior. En el programa 'Herrera en COPE', la jefa de Economía, Marta Ruiz, ha desgranado junto a Jorge Bustos las consecuencias directas sobre los sectores más sensibles. Los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos afrontan una situación crítica: el 90 % de la energía que consumen es gas, y este puede llegar a suponer el 50 % de sus costes, que ya se han duplicado en la última semana.

Otros sectores como los fertilizantes temen nuevas paradas de producción, lo que impacta directamente en la cesta de la compra. La industria química, el acero, el vidrio o el cemento también se ven gravemente afectados. Además, hay una mucha preocupación en la industria textil, donde las empresas de tintura y acabado son muy dependientes del gas.

Alamy Stock Photo Trabajadores de la industria del automóvil en la cadena de producción de una fábrica

Incertidumbre y parálisis empresarial

La situación ha llevado a muchas pequeñas empresas a un estado de parálisis. Así lo confirma Javier, gerente de ACATEX, una pyme de tintura de tejidos en Alicante, que no sabe cómo reaccionar. "Ahora mismo estamos que no sabemos qué hacer, estamos un poquito, pues, paralizados", ha confesado, reflejando el sentir de muchos empresarios que dudan entre aguantar o subir los precios.

Javier advierte de la gravedad si la crisis se prolonga en el tiempo. Según ha explicado, "si esto dura un mes, las empresas aguantan", recurriendo si es necesario a financiación. "Pero si esto se alarga muchos meses, vamos a tener un problema casi todos", ha sentenciado.

Riesgo de una inflación superior al 3%

Al final, la energía afecta a todos los sectores y está presente en todo lo que consumimos, de una forma u otra. Marta Ruiz ha recordado que el encarecimiento se nota en el transporte, pero también en procesos como la elaboración de fertilizantes. De hecho, los analistas de FUNCAS ya auguran una inflación por encima del 3 % a partir del verano si la situación se enquista, además de un menor crecimiento para la economía española.

Este escenario complica especialmente a España, que ya parte de una inflación por encima de la media europea. Tal y como ha detallado Ruiz, esto no solo afecta a los consumidores, sino que resta competitividad a las empresas. "Si se encarecen sus procesos de producción por encima de lo que lo hacen en las empresas europeas o norteamericanas, pues al final esto nos complica a la hora de exportar, somos menos competitivos", ha concluido.