¿Debe el Gobierno bajar los impuestos para compensar las subidas por la crisis de Irán?

El Gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar la guerra de Irán y las medidas a adoptar, mientras que, en el seno del Ejecutivo, PSOE y Sumar ultiman las iniciativas a poner en marcha para proteger a trabajadores, hogares y empresas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunirá con las formaciones con representación parlamentaria y, en esta ocasión, el Ejecutivo tiene intención de contar también con Vox, habitualmente excluida en otras rondas.

Las tres vicepresidentas -Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica-, el titular de Economía y la responsable de Seguridad Social serán los encargados de contactar con los agentes económicos y sociales.

Tras esta ronda, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 25 de marzo para abordar el conflicto y, dado el calendario, es previsible que sea en ese momento cuando anuncie las medidas que se van a poner en marcha.

Sumar negocia con PSOE un nuevo 'escudo social'

Mientras, en el seno del Gobierno, Sumar aseguró que negocia con el PSOE las medidas para mitigar los efectos de la guerra en familias y empresas, con el objetivo de aprobar lo antes posible un decreto-ley que despliegue un nuevo 'escudo social'.

Las medidas que defiende Sumar se basan en intervenir los mercados de la vivienda, la alimentación y la energía, topando los precios del alquiler y el gas o recuperando la prohibición de desahuciar o de cortar los suministros básicos a las familias más vulnerables.

También propone un nuevo impuesto a las grandes empresas de distribución (entre el 1,2 % y el 0,6 % de los márgenes empresariales), recuperar el impuesto a las energéticas y bajar el IVA de los alimentos básicos.

Ayudas para combustible para autónomos y apoyo al sector del taxi y al sector agrario son otras medidas puestas encima de la mesa, así como realizar inspecciones a las gasolineras para impedir que se suba el precio de los carburantes no afectados por la guerra.

Este paquete de medidas incluiría las de protección laboral y apoyo a las empresas ya dispuestas en la legislación vigente, como los ERTE y el Mecanismo RED, a sectores como la cerámica, y la limitación de los despidos.

Díaz pide a los empresarios que contengan los precios

Precisamente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclamaba a los empresarios que se pongan del lado del Gobierno y se comprometan a "no subir precios" y "facilitar cestas de la compra para que las familias puedan alimentar a sus miembros como se debe".

Asimismo, dijo que se adoptarán de manera inmediata las medidas que sean necesarias y dejó claro que el Gobierno "no se lucra" con la mayor recaudación de impuestos derivada de los incrementos de precios sino que destina esos ingresos a "hacer el bien común".

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, aseguraba previamente que no debe ser Hacienda la que se beneficie, a través de la recaudación, de la subida de precios, razón por la que ha reclamado una rebaja del IVA.

En el mismo sentido, el presidente de Mercadona, Juan Roig, abogaba por aplicar un tipo cero sobre el IVA de los alimentos, cuyos precios, ha dicho, dependerán de las variaciones en las materias primas, si bien de momento no se han repercutido subidas.

"Las patronales dan siempre la misma receta", dijo Díaz, quien advirtió de que "una bajada generalizada de IVA no quiere decir que baje el precio de la gasolina, los huevos o la leche. Por desgracia, no es así".