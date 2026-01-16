Sheila Queralt, lingüista: "Me llegan muchos casos de infidelidad; se nos ve el plumero muchísimo. Todos cumplen con una serie de características"

La lingüista Sheila Queralt ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' cómo el análisis del lenguaje puede ser clave para identificar desde un 'estafador del amor' o un 'asesino en serie' hasta un texto generado por inteligencia artificial. En una conversación con Alberto Herrera y María José Navarro en la sección 'Maneras de Vivir', la experta ha abordado los patrones que delatan a las máquinas y a los manipuladores.

El reto de la inteligencia artificial

Aunque a día de hoy los expertos aún pueden diferenciar un texto humano de uno artificial, Queralt advierte que el futuro es incierto por la rápida evolución de la tecnología. En su laboratorio, el proyecto 'Corpidente' analiza la fiabilidad de los detectores de IA, y sus resultados indican que "las máquinas todavía fallan", sobre todo cuando una persona reformula un texto creado por una máquina. Para el público general, una de las pistas que sugiere para sospechar es el uso de "guiones largos", un recurso que, según afirma, "utiliza muchísimo" ChatGPT.

Del rigor a la provocación: el lenguaje político

La lingüista también ha analizado el cambio en el lenguaje de los políticos, comparando los debates del pasado, que se centraban más "desde el rigor", con la comunicación actual. Según Queralt, ahora se emplean "lenguajes actualmente muy provocadores" con el objetivo de captar la atención y "polarizar más las actitudes" de la audiencia, seleccionando cuidadosamente el léxico para lograr un mayor impacto.

escucha aquí el podcast El poder del lenguaje, por María José Navarro | A Ciegas en Herrera en COPE A ciegas Escuchar

La lingüística forense en acción

El trabajo de un lingüista forense, según ha explicado Queralt, no se limita a las series de televisión, aunque ha revelado que el personaje de Blake en 'Mentes Criminales' está inspirado en un lingüista real. Sus clientes van desde la policía y los jueces hasta particulares que enfrentan problemas de estafas, violencia de género o acoso escolar. La experta elabora informes periciales sobre cláusulas ambiguas en contratos o mensajes sospechosos que después defiende en sede judicial.

Europa Press Violencia de género

En cuanto al lenguaje de los manipuladores y psicópatas, Queralt señala que se centran en un propósito claro: la manipulación. Suelen seguir un patrón que comienza por "crear esa confianza" y empatizar con la víctima para después generar una necesidad y camuflar peticiones, un método común en estafas y transacciones fraudulentas.

Finalmente, la experta ha reflexionado sobre cómo el lenguaje se ha vuelto más rápido y directo para adaptarse a los nuevos tiempos, aunque advierte del peligro de depender excesivamente de la IA para escribir. Según Queralt, ya existen estudios que demuestran que esta práctica "atrofia en ciertas partes del cerebro", por lo que aboga por enseñar a los más jóvenes valores como la paciencia y el rigor, usando la tecnología como una herramienta de apoyo y no de producción.