Paquito D'Rivera, músico estrella del jazz: "Yo no puedo creer en el concepto de que por saber menos, tú eres mejor"

El legendario músico de jazz Paquito D'Rivera ha visitado el programa 'Herrera en COPE' para conversar con Alberto Herrera y María José Navarro en la sección 'A Ciegas'. El artista, ganador de 16 premios Grammy, actúa este próximo lunes con su trío en la sala sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, dentro del ciclo Horizontes de la Fundación Scherzo. Una oportunidad para disfrutar de una figura clave del latin jazz y el bebop que busca constantemente "hacer del jazz parte integrante de la música clásica".

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Pese a su virtuosismo, D'Rivera confiesa que solo toca dos instrumentos: el saxofón y el clarinete. "El saxofón es un instrumento mucho más razonable", explica, pero el clarinete "me da suficientes dolores de cabeza". Lo describe como "muy majadero", citando al flautista Frank Wess: "Decía que el clarinete lo habían inventado cinco hombres que nunca se habían conocido". Según el músico, es un instrumento impredecible.

El niño prodigio que defiende la formación

Considerado un niño prodigio, Paquito D'Rivera comenzó su idilio con la música a los cinco años. Su padre, un saxofonista clásico, le encargó un saxofón soprano a París y, nueve meses después, tuvo lugar lo que él llama un "parto saxofónico". A pesar de que existen grandes artistas autodidactas como B.B. King, D'Rivera es un firme defensor de la formación académica.

"Yo no puedo creer en el concepto de que por saber menos, tú eres mejor", afirma con rotundidad. Aunque reconoce que "hay gente que de verdad que hace maravillas sin haber ido nunca a la escuela", su opinión es clara: "Si vas a la escuela es mejor porque sabes lo que estás haciendo".

El sueño de regresar a Cuba

El músico se exilió de Cuba en 1980 durante una escala en Madrid, donde pidió asilo en la embajada norteamericana. Fueron momentos duros, ya que dejó atrás a su esposa y a su hijo de cinco años. "Estaba muy deprimido", recuerda, pero encontró el apoyo de músicos como el batería uruguayo-español Carlos 'Carly' y aprendió sobre música brasileña.

Han pasado 46 años desde que abandonó su país y aún no ha regresado. Sin embargo, el anhelo sigue intacto: "Todos los cubanos soñamos con volver". D'Rivera lo resume con una frase popular: "Se puede sacar a un cubano de Cuba, pero nunca puedes sacar a Cuba del corazón de un cubano".

EFE Un hombre observa desde una ventana, durante un apagón en La Habana (Cuba)

Actualmente, D'Rivera reside en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York, una ciudad que siempre le atrajo por ser "la sede del comité central" del jazz. Sobre la situación política en Estados Unidos, la califica de "muy confusa y muy incómoda", donde "hoy se dice una cosa y mañana es completamente otra".

En el plano musical, su actual formato de trío surgió por casualidad y lo define como una experiencia de alto riesgo. "Es como hacer trapecio sin la red de seguridad, cosa que es muy peligrosa, pero muy divertida", compara el artista. Este formato, explica, exige el triple de trabajo, especialmente para el pianista, que tiene que asumir el rol de la percusión y el bajo.