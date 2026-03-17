Antonio Guedes, médico cubano: "¿Por qué se va tanto la luz en Cuba? No es sólo por la falta de petróleo, sino porque los equipos son de la antigua URSS"

Cuba ha vivido en las últimas horas el primer apagón total de 2026, una desconexión que ha afectado a diez millones de personas y que se suma a semanas de cortes eléctricos de hasta 15 horas diarias. Esta situación ha avivado las protestas en la isla, como el asalto a una sede del partido comunista. Para analizar este contexto, Jorge Bustos ha entrevistado en ‘Herrera en COPE’ a Antonio Guedes, médico cubano residente en España e implicado activamente en la denuncia de la falta de derechos humanos en su país.

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Un problema de sistema, no solo de petróleo

Preguntado por el colapso energético, Antonio Guedes ha precisado que la situación de debacle de Cuba viene de mucho antes del embargo de petróleo. “Esto es un proceso que viene de décadas, sobre todo después de que perdió la ayuda de la Unión Soviética y no digamos ahora con el petróleo venezolano. Es un problema de sistema, de régimen comunista totalitario”, ha afirmado.

El médico ha descrito un panorama desolador en la isla. “En Cuba no hay comida, la comida que hay es muy cara, una inflación extraordinaria, hay baches en las calles, falta de agua potable por horas y días”, ha relatado Guedes. A esto se suma la paralización de la industria y el transporte, agravando aún más la crisis derivada de la escasez de combustible.

Guedes ha explicado que los apagones no se deben solo a la falta de petróleo, sino al estado de las centrales termoeléctricas, que son “antiguas, viejas, de la antigua Unión Soviética, sin reparación”. Además, el petróleo que se produce en Cuba, que cubre cerca del 40% de las necesidades, es muy rico en azufre y corrosivo, lo que “destruye esas plantas”. “Es un círculo vicioso. Yo viví en Cuba en los años 70 y había falta de luz dos y tres veces por semana”, ha recordado, subrayando que la situación actual es una agudización de un problema crónico.

El precio de la libertad: ¿impunidad para los líderes?

Ante la pregunta directa de Jorge Bustos sobre si aceptaría la impunidad de los líderes del régimen a cambio de la libertad del pueblo, Guedes ha sido tajante. “Si por impunidad se entiende que se vayan, pues sí, y la mayoría de los cubanos hoy en día están dispuestos, al menos de momento”, ha sentenciado, sugiriendo un “puente de plata” para facilitar su salida, aunque sin descartar que se haga justicia a medio plazo.

Si por impunidad se entiende que los líderes de Cuba se vayan, pues sí" Antonio Guedes Médico cubano

Guedes ha diferenciado el régimen cubano del venezolano, calificándolo de “totalitario” y no de una simple autocracia. Ha explicado que el poder real está en Raúl Castro y su familia a través de GAESA, el conglomerado de empresas que “controla la economía, lo militar y lo político”. En este esquema, figuras como el presidente Díaz-Canel son solo “un atrezo, una marioneta”, por lo que su salida no cambiaría nada fundamental.

Las vías para forzar una transición

El activista no cree que la marcha de los Castro genere un vacío de poder, ya que confía en que “otros militares en medio serían capaces de ayudar a esa transición progresiva”. Ha calificado las recientes ofertas de inversión para el exilio como un “juego de imagen exterior y de entretener”, asegurando que la inmensa mayoría no invertirá mientras no haya garantías jurídicas. Guedes ha depositado su confianza en la administración Trump y, en particular, en el senador Marco Rubio, de quien ha dicho que “sabe perfectamente cómo maneja el sistema de los tiempos”.

EFE Personas caminan por una calle este martes en La Habana (Cuba)

Sobre las posibles vías para forzar el cambio, ha mencionado varias opciones más allá de una revolución social. Entre ellas, una intervención militar “puntual” o, como medida de presión, el encausamiento de Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en los años 90. Según Guedes, existe un audio que implica directamente a Castro, y reactivar ese caso sería una “presión psicológica y política” muy fuerte.

Finalmente, Antonio Guedes se ha mostrado esperanzado. “Yo no creía que en vida iba a ver ya estos primeros preámbulos”, ha confesado. Ha recordado la existencia de la ley Helms-Burton, cuyo artículo 2 condiciona el levantamiento del embargo a un cambio democrático real, lo que a su juicio es una herramienta legal clave que favorecería una transición en Cuba, a diferencia de otros regímenes.