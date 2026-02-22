"Ni mover los cubiertos en el aire, ni apoyarlos en el plato...", la buena educación en la mesa por Carmen Lomana

La elegancia y el saber estar son claves para favorecer las relaciones humanas, un principio que Carmen Lomana defiende en sus intervenciones en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting. Durante su sección, la experta en protocolo y moda ha respondido a las consultas de los oyentes, ofreciendo un manual de estilo para afrontar con éxito desde una comida de trabajo hasta una primera cita.

El protocolo en una comida de trabajo

Ante la duda de una oyente sobre cómo causar una buena impresión en una comida de trabajo importante sin parecer "demasiado rígida", Lomana ha subrayado que la clave es la naturalidad y una serie de detalles básicos en la mesa. "Lo fundamental es parecer una persona natural, preparada para el trabajo", ha afirmado, destacando que intentar aprender muchas reglas justo antes del evento puede ser contraproducente.

No hables muy alto, habla normal y no muevas las manos demasiado hacia arriba"

Entre sus consejos prácticos, ha destacado la importancia de saber utilizar los cubiertos. "No dejéis los cubiertos colgados del plato", ha sentenciado, explicando que una vez se empiezan a usar, deben permanecer siempre dentro del plato. Otros detalles como la posición de la servilleta y el pan, o hablar en un tono de voz normal sin gesticular en exceso, "y mucho menos si tienes los cubiertos en la mano", denotan a una persona educada y causan una buena impresión.

Manual para una pedida de mano perfecta

Otro oyente, que planea pedirle matrimonio a su novia tras cinco años de noviazgo, ha buscado el consejo de Lomana para elegir el anillo y el lugar. La colaboradora ha restado importancia al sitio, asegurando que no es necesario un gran viaje. "Es un momento que estéis los dos muy a gusto", ha recomendado, sugiriendo una merienda o una cena íntima como el marco ideal.

En cuanto al anillo, Lomana ha señalado que el presupuesto es el factor determinante. Aunque el ritual suele incluir "un diamante, un brillante para siempre", ha mencionado la firma Tiffany como una opción con propuestas "para todas las economías". También ha planteado una alternativa con un gran valor sentimental: regalar una joya de la familia. En este punto, Cristina López Schlichting ha compartido que su anillo de pedida fue una sortija "preciosa" que la madre de su marido le envió desde Santiago de Chile.

Claves de estilo: rebajas, citas y eventos

En el apartado de moda, una oyente ha lamentado que las rebajas "cada vez son peores". Carmen Lomana ha coincidido en que este año se ha visto "mucha porquería", pero ha ofrecido una regla de oro. Ha explicado que, si bien las grandes cadenas pueden sacar colecciones específicas de menor calidad, en las buenas marcas se pueden encontrar descuentos de hasta un 30% en prendas excelentes.

En rebajas debes comprar cosas buenas"

Su recomendación es clara: "En rebajas debes comprar cosas buenas". En lugar de acumular prendas de poca calidad, es el momento de invertir en "un buen abrigo, una buena blazer, algo que, normalmente, durante la temporada es bastante caro". Ha aconsejado aprovechar para adquirir piezas como abrigos de Max Mara, jerséis de cashmere o un plumas de calidad, pero sin esperar "al remate final", ya que los verdaderos chollos "se terminan muy rápido".

Para un hombre que preguntaba por el uso de la pajarita, Lomana ha afirmado que "hay hombres que les va la pajarita y están estupendos". Sin embargo, ha advertido del riesgo de parecer "un camarero de la fiesta", especialmente si se combina una chaqueta negra con camisa blanca y pajarita negra. La clave, según ella, está en la actitud y en que sea un complemento que se lleve con naturalidad y estilo propio.

Una de las consultas más personales ha sido la de una oyente en crisis ante su armario por una primera cita con un chico de Tinder. Lomana ha empatizado con ella, reconociendo que "nos pasa a todas". Sus consejos pasan por la sutileza: ir limpia y aseada, usar una colonia fresca y no exagerar. "No vayas con mucho escote", ha advertido. La recomendación es un look "elegante, mona, con un vestido que te siente bien, o un pantalón con un suéter y una chaqueta bonita".

Finalmente, para una madrina de una boda en Altea a mediados de junio, donde el calor y la humedad son factores importantes, Carmen Lomana ha sugerido un vestido largo de tela ligera, como un crepe de gasa o de seda. El diseño ideal llevaría "manguita francesa, como al codo" y un escote "barco o en pico, pero no muy exagerado". En cuanto al color, ha animado a la madrina a elegir el que más le favorezca, desaconsejando opciones muy vistas como el "azul cope".