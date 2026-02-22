Detienen a un joven por agredir a su madre tras pedirle que se levantara a las siete de la tarde

La Policía Nacional ha detenido en el barrio de las Delicias de Valladolid a un joven de 27 años por agredir a su madre, de 51 años, después de que esta le instara a levantarse de la cama a las siete de la tarde. Los agentes acudieron al domicilio tras recibir una llamada de alerta y encontraron a la mujer con una "evidente herida sangrante", mientras el hijo, que se había marchado, intentaba volver a acceder al portal.

Este suceso, aunque extremo por la respuesta violenta, ha puesto sobre la mesa un debate sobre un fenómeno social cada vez más frecuente: los jóvenes que prolongan el sueño hasta horas muy tardías. El tema ha sido analizado en el programa ‘Fin de Semana’ de COPE, donde la periodista Cristina López Schlichting ha reunido a varios expertos para profundizar en sus causas y consecuencias.

Un hábito que tensiona a las familias

El psicólogo Pedro Martínez ha confirmado que este es un "motivo de consulta habitual" que afecta no solo a adolescentes, sino también a jóvenes que se acercan a la treintena y viven en casa de sus padres. Esta situación, según el experto, "contribuye a generar un clima bastante tenso en lo que es la familia", ya que altera por completo las dinámicas del hogar.

Martínez ha recordado la importancia de la lógica biológica del "ciclo sueño-vigilia" y el "ritmo circadiano". Alterar estos patrones naturales "causa luego verdaderos problemas a todos los niveles de salud", por lo que insiste en la necesidad de "inculcar a nuestros hijos que respeten este sueño-vigilia".

Yo quiero que sufran" Carmen Candela, endocrina

La pérdida de autoridad y el rol de los padres

La doctora Carmen Candela ha compartido su método, basado en una mayor firmeza. En su casa, la norma es levantarse a una hora prudente, incluso tras una noche de fiesta. "Si alguien se acuesta a las 7 de la mañana, no es bebiendo agua con gas", ha señalado, explicando por qué es partidaria de que afronten las consecuencias de sus actos: "Yo quiero que sufran". Candela considera que "hemos ido perdiendo autoridad desde nuestros padres a nosotros".

Una idea que ha compartido Ingeborg Schlichting, madre de la presentadora, quien ha apuntado al cambio de hábitos en el ocio nocturno. "En nuestra época nos acostábamos a la una o las dos, [...] ahora a estas horas empiezan a salir", ha lamentado. Schlichting también ha señalado el "complejo de aplicar autoridad" que sufren muchos padres que, al trabajar ambos y pasar poco tiempo con sus hijos, evitan el conflicto.

Carmen Candela ha estado de acuerdo, afirmando que la incorporación de la mujer al mundo laboral, aunque positiva, tiene una "cara b" que afecta a la educación. "Un padre y una madre que están todo el día fuera, para cinco minutos que están con sus hijos no van a estar con el hacha", ha descrito gráficamente.

Es que no me has educado bien" Pedro Martínez, psicólogo

Límites y educación desde la infancia

Para los expertos, la solución pasa por la prevención y la educación temprana. El psicólogo Pedro Martínez ha subrayado que "la responsabilidad básica se trabaja en los niños antes de los 10 años". Según él, aunque en la adolescencia llega la autoafirmación, los límites son "casi necesarios", pues de lo contrario, los hijos acaban reprochando a sus padres su falta de guía con frases como: "Es que no me has educado bien".

Una visión que ha apoyado la doctora Candela con el dicho murciano "desde chiquitico se cría el arbolico", insistiendo en que la educación no se puede improvisar a los 25 años. Finalmente, López Schlichting ha añadido otro factor clave al debate: el enganche a las redes sociales y los dispositivos electrónicos, que también mantiene a los jóvenes despiertos hasta altas horas de la madrugada.

El debate ha concluido con una reflexión sobre la necesidad de que ambos progenitores se impliquen en un proyecto educativo común, una tarea pendiente en una sociedad donde, como ha apuntado la directora del programa, "el tema de la compatibilidad no está resuelto".