Paufeel desvela la receta que da una nueva vida a los puerros con una salsa proteica y un toque crujiente

La influencer gastronómica Paufeel ha compartido una nueva receta en su sección en el programa 'Fin de Semana' de COPE, presentado por Cristina López Schlichting. En esta ocasión, ha propuesto darles "el protagonismo que se merecen" a esos puerros que a menudo quedan olvidados en la nevera, transformándolos en un plato completo, saludable y lleno de sabor.

Puerros al horno: una base tierna

La preparación comienza con los puerros. Paufeel explica que solo se necesita la parte blanca, que se corta por la mitad y se coloca boca abajo en una fuente con aceite de oliva virgen extra. Tras añadir sal, pimienta y un poco más de aceite, se hornean durante unos 30 minutos a 180 grados. Un truco clave que desvela es que, una vez horneados, "hay que quitarle la primera o la segunda capa de las hojas, porque son las que se quedan secas", para descubrir un interior "supertierno".

La salsa de piquillos, el corazón del plato

Para Paufeel, "la reina de esta receta es la salsa", cuya versatilidad la convierte en un imprescindible. Su elaboración es muy simple: se trituran en un vaso de batidora 4 huevos cocidos, 8 pimientos del piquillo, sal, pimienta, un par de cucharadas de aceite de oliva y unos 100 mililitros de agua. La influencer aconseja añadir el agua "poquito a poco para luego ajustar la textura".

El resultado es una salsa cremosa de un "naranja intenso" y muy saludable. Según ha destacado la propia Paufeel, es una elaboración "muy proteica porque está hecha con huevo cocido" y "sin calorías". "Es todo pura proteína del huevo, lo rico de los piquillos", ha afirmado durante su intervención en COPE.

El toque 'crunchy' y la versatilidad

El plato se completa con una picada crujiente que le aporta textura y un punto de sabor extra. Para prepararla, solo hay que picar finamente un manojo de perejil y un puñado de nueces, y mezclarlo todo con una cucharadita de pimentón —Paufeel recomienda que sea picante para darle "vidilla"— y aceite de oliva.

El montaje final consiste en crear una base con la crema de piquillos en un plato, colocar los puerros horneados encima y decorar con la picada. "Es un bocado que queda buenísimo, que lo podemos hacer incluso para cenar", ha asegurado la colaboradora, ya que es una receta "súper saciante" por la combinación de la proteína del huevo y la fibra del puerro.

Además, Paufeel ha ofrecido soluciones para todo, pensando en quienes no son amantes de los puerros. La misma elaboración se puede realizar sustituyendo esta hortaliza por endivias o cogollos a la plancha, o incluso por un calabacín cortado en bastones y cocinado al horno o a la plancha.

La versatilidad no termina ahí, ya que la salsa de piquillos puede utilizarse de forma independiente. Paufeel sugiere usarla como 'dip' para dipear con palitos de zanahoria o pepino, como acompañamiento para pescados o, directamente, como una salsa proteica para la pasta. "Os animo a que lo hagáis, de cualquier manera, pero que lo hagáis, porque es un recetón", ha concluido.