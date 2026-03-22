Paufeel comparte la receta definitiva para hacer torrijas saludables y sin gluten

En plena Semana Santa, uno de los dulces que más apetecen son las torrijas. Durante su sección en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting, la experta en cocina saludable Paula Monreal, conocida en redes como Paufeel, ha compartido su particular versión para disfrutar de este postre de una forma más ligera. La propuesta consiste en una receta de torrijas saludables, sin gluten y con un método de cocción que reduce drásticamente el uso de aceite.

Esta alternativa, sin embargo, choca con la receta tradicional, un hecho que la propia Paufeel ha comentado con humor. "Mi madre, cuando ve mi versión de torrijas, se echa las manos a la cabeza", ha confesado en antena, aunque defiende que el resultado final es delicioso.

Mi madre, cuando ve mi versión de torrijas, se echa las manos a la cabeza" Paufeel Influencer y colaboradora de Fin de Semana

Un pan casero sin gluten en dos minutos

La base de la receta es un pan de avena y coco que se prepara en un momento. Para dos torrijas se necesita un huevo, una cucharada de coco rallado (40 g), una cucharada de harina de avena sin gluten (60 g) y una cucharadita de polvos de hornear. "Mezclar todo el huevo con el coco, con la avena, con los polvos de hornear, y lo metemos en un moldecito que tengamos cuadrado de cristal", ha explicado Monreal. A continuación, se cocina en el microondas durante dos minutos y el pan está listo.

La infusión de la leche y la cocción

El siguiente paso es el tradicional. Se deben calentar 300 mililitros de leche con cáscaras de naranja y limón, una rama de canela y un endulzante al gusto. Según ha indicado Paufeel, es importante retirar los ingredientes sólidos justo antes de que la leche hierva para que haya infusionado. Después, se bañan las rebanadas de pan, ya sea el casero o uno tradicional, hasta que queden bien empapadas.

Una vez empapadas y pasadas por huevo, llega el momento clave que diferencia esta receta: la cocción. Aunque la versión tradicional implica freír las torrijas en abundante aceite, Paula Monreal ha propuesto una alternativa más saludable: "Yo en este momento las hago en sartén con una cucharadita de aceite de oliva virgen extra". Ha asegurado que con esta mínima cantidad "se hacen en sartén y quedan muy buenas".

Para quienes buscan reducir aún más la grasa, existen otras dos opciones: el horno y la freidora de aire. En la freidora de aire, estarían listas en "unos 7 u 8 minutos a 180 grados", mientras que en el horno necesitarían unos 17 minutos. Además, este método tiene una ventaja adicional, según la experta: "no manchas tanto, porque al hacer torrijas en casa es un engorro y manchas media cocina".

La colaboradora ha admitido que la razón detrás de su versión ligera es puramente personal, ya que le permite disfrutar de más cantidad sin remordimientos. "El que se quiera cuidar un poco, porque yo es que soy muy ansia, y como me como muchas, pues necesito comerlas un poco más saludables", ha explicado.

El truco final para una mayor jugosidad

Finalmente, Paufeel ha compartido un truco familiar heredado de su madre para que las torrijas se conserven perfectas. Consiste en guardar las torrijas en un táper y añadirles por encima la leche infusionada que ha sobrado. De esta forma, "se quedan jugos citas con esa lechecita", ha concluido.