"Si has ido a repostar, has comparado el precio que había ayer en el surtidor y habrás confirmado que ya se ha hecho efectiva la rebaja"

Muy buenas tardes, bienvenido a 'Mediodía COPE'. Hoy ya sí tenemos a la primavera acompañando con tiempo estable. Se esperan máximas por encima de los 20 grados en Sevilla, en Zaragoza o en Orense. Y salvo en Canarias y en el prelitoral de Tarragona, no se esperan lluvias.

En el archipiélago canario, las últimas horas han sido complicadas con cortes de carretera, de montaña, con desprendimientos y con barrancos llenos de agua en una imagen que no se veía desde hace años en las islas. Y este ha sido el sonido de buena parte de la mañana, el de máquinas pesadas intentando quitar las enormes piedras de los derrumbes.

en vigor las medidas anticrisis del gobierno

La noticia de este domingo es que ya están en vigor los dos decretos anticrisis aprobados por el Consejo de Ministros. Y alguno se preguntará, pero ¿si ninguno de los dos ha sido todavía convalidado en el Congreso?

Y es verdad, pero al ser reales decretos, leyes, su aplicación es inmediata desde justo el día después de su publicación en el BOE. Es decir, hoy domingo, independientemente de que aún no hayan pasado por el Congreso de los Diputados.

Sobre el primero de los decretos, el sector energético aplica ya la bajada del IVA a la electricidad, al gas y a los carburantes. Ha pasado del 21% al 10%. Y si has acudido a repostar, pues has comparado el precio que había ayer en el surtidor y habrás confirmado que ya se ha hecho efectiva la rebaja.

Este primer decreto, el de las rebajas fiscales, se va a someter a debate este jueves en el pleno de la Cámara Baja. del Congreso. El PP todavía no ha definido con claridad si las va a convalidar o no, aunque su responsable económico, que es Juan Bravo, en 'La Mañana Fin de Semana' ha dicho que son una copia de las propuestas que hizo Núñez Feijóo y apunta sin concretar que el PP se va a inclinar por el sí.

El gobierno sabe que los problemas los va a tener con el otro decreto, el de la vivienda, en el que contempla la prórroga de 2 años para los contratos de alquiler que finalicen próximamente y la congelación de los precios.

Esa parte del decreto se le atragantó a Sánchez hasta el punto de que los de Sumar amenazaron con un motín. Era un teatrillo, era una escenificación que, eso sí, no ha gustado al PSOE porque Sánchez piensa que siempre convence a sus socios y esta vez, con los de Sumar heridos de muerte en todas las elecciones a las que se han presentado, no ha sido posible.

Con este decreto de la vivienda se abre un plazo máximo de 30 días para debatir y para votar su convalidación o su derogación. De momento no hay fecha y lo que no hay tampoco son dudas de que no va a salir adelante por la oposición de PP y Vox, pero también de sus socios de Junts, del partido de Puigdemont.

Este era el verdadero motivo por el que el PSOE no quería incluirlo en un decreto modo ómnibus y que se ate los machos porque va a ser la tónica a partir de ahora. Las urnas han ido situando a Sumar y a toda la izquierda radical en la irrelevancia y su último cartucho pasa por marcar un perfil propio que no han tenido y que cuando lo han tenido, como Podemos con la ley del solo sí, ha sido un auténtico desastre.

tercer grado para la etarra soeldad Iparraguirre, alias anboto

Y hoy te tengo que hablar de una terrorista de ETA que no fue una cualquiera en la banda. Soledad Iparraguirre, alias Anboto, que fue jefa militar de ETA durante más de una década, entre 1993 y 2004. En esos 11 años, la banda terrorista cometió decenas de atentados, dejando casi 200 muertos.

Anboto fue condenada por el atentado fallido contra el Rey Juan Carlos en el museo Guggenheim de Bilbao, por el asesinato del comandante Luciano Cortizo y por el intento de atentado junto al estadio del Alavés.

Colocaron un coche bomba cargado con explosivos en el aparcamiento de este estadio para asesinar a los 20 agentes de la Policía Nacional que formaban el dispositivo de seguridad del partido. El explosivo fue detectado y desactivado antes de que causara una masacre.

Este es solo una parte del historial sangriento de Soledad Iparraguirre, Anboto, que le llevó a acumular más de 400 años de condena. Fue detenida en Francia en 2004, extraditada a España en 2019 y su destino penitenciario cambió sustancialmente hace algo más de 4 años cuando el Gobierno Vasco asumió las competencias penitenciarias en el enésimo gesto de Pedro Sánchez a los nacionalistas.

De forma progresiva, pero sobre todo en el último año, el ejecutivo de coalición de PNV y PSE está haciendo una interpretación muy laxa o muy generosa del reglamento penitenciario. Consecuencia de que sanguinarios terroristas como Txeroki como la propia Anboto están disfrutando de salidas de la cárcel, acogiéndose a un régimen de semilibertad diferente al contemplado en el tercer grado.

Desde mañana mismo, desde mañana lunes, Soledad Iparraguirre, Anboto va a salir de prisión de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche para hacer lo que quiera. Solo va a tener que ir a dormir a prisión.

Y son beneficios penitenciarios de forma completamente discrecional, porque ni Txeroki ni tampoco Annoto han pedido perdón, ni han colaborado para esclarecer los cerca de 400 crímenes de ETA que siguen sin resolverse.

Y qué no sabrán, ¿verdad?, estos dos sobre muchos de esos atentados. Pero eso no importa a los que, en medio de su debilidad parlamentaria para seguir en Moncloa, tienen que hacer concesiones permanentes tanto a Bildu como al PNV con un daño añadido. La consejera de Interior del Gobierno Vasco, la que gestiona las prisiones vascas, es del PSE. Se entiende todo, ¿verdad?