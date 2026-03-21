Hermenegildo Esquinas, agricultor de Ocaña: "Las medidas del Gobierno son el 5% de lo que necesitamos. Tienen que subir el precio final de nuestros productos del campo"

Un día después de conocer las medidas que el Gobierno ha aprobado para hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Irán, el equipo de 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, se ha desplazado este sábado a Ocaña (Toledo) para analizar, entre otras, la situación del campo español. J

Una de las personas afectadas es Hermenegildo Esquinas, un agricultor local que ha compartido en los micrófonos de COPE la difícil realidad que atraviesan.

La situación es crítica, como ha expuesto López Schlichting con datos concretos: el precio de la tonelada de cereal ha bajado un 5.73% en cuatro años, pasando de 190 a 180 euros. Mientras tanto, los fertilizantes como los nitratos han subido de 206 a 375 euros en el mismo periodo.

Esta presión, según Esquinas, amenaza con la desaparición del sector: "A la vuelta de 2 o 3 años, el campo desaparecerá, o bien se quedará todo eriales o se quedará puesto con placas solares".

Sin las ayudas de la PAC

A los problemas de precios se suma la burocracia europea. Hermenegildo Esquinas ha relatado la sorpresa que se llevó el año pasado al perder las ayudas de la PAC que su empresa familiar recibía desde 1991.

El motivo es una de las constantes modificaciones de la normativa que, según denuncia, va "siempre en contra del agricultor". La nueva regla exige que al menos el 25% de los ingresos totales de la empresa provengan de la agricultura para poder recibir la subvención, un requisito que ya no cumplen.

El impacto de la guerra y las alternativas

La guerra de Irán ha afectado "muy directamente" al sector, aunque Esquinas matiza que el impacto de la subida de los nitratos (+20%) y la urea (+40%) no se notará hasta la próxima campaña, ya que la actual de abono ya estaba cerrada. Aún así, la incertidumbre es máxima de cara al futuro.

Ante este panorama, los agricultores de la mesa de Ocaña buscan soluciones, y una de ellas es el pistacho. Este cultivo, que se adapta bien a la sequía, está en auge, pero no es una solución inmediata. "El problema que tiene el pistacho es que en los primeros 7 u 8 años no se puede recoger el fruto", explica Esquinas.

Lo que no puede ser es que el precio del cereal esté al mismo precio hace 40 o 50 años, eso es lo que no se puede tolerar" Hermenegildo Esquinas Agricultor de Ocaña

Sin embargo, para el agricultor, el foco del problema no está en los costes como los carburantes o los fitosanitarios, sino en el precio de venta de sus productos. "Lo que no puede ser es que nosotros tengamos el cereal al mismo precio que hace 40 o 50 años, eso es lo que no se puede tolerar", ha sentenciado. El precio, lamenta, no lo fijan ellos, sino la importación que llega a los puertos con precios ya establecidos contra los que no pueden competir.

Las medidas del Gobierno, un parche insuficiente

Este sábado, el BOE ha publicado las nuevas medidas del Ejecutivo, que incluyen una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para agricultores y una rebaja del IVA del 21% al 10%. Aunque Hermenegildo Esquinas las considera "una medida buena", cree que son claramente insuficientes.

Es una medida buena, pero creo que puede ser un 5% de lo que nosotros necesitamos" Hermenegildo Esquinas Agricultor de Ocaña

"No creo que sea más de un 5 por 100 de lo que nosotros necesitamos. Hay que hacer mucho más", ha afirmado, insistiendo en que la solución real pasa por garantizar un precio final justo para los productos del campo.

La próxima campaña de recolección del cereal comenzará en los meses de junio y julio, y la preparación de la siguiente siembra arrancará en agosto. Con un millón de personas dependiendo de la cosecha, la resolución de este conflicto de precios y costes se vuelve fundamental para evitar una crisis aún mayor en el sector agrario español.