"El Rayo no se lleva un premio del Camp Nou a pesar de su buena segunda parte y del 'churro' de segunda parte del Barça"

El FC Barcelona consiguió tres puntos de oro en la lucha por el título liguero al derrotar por la mínima por 1-0 al Rayo Vallecano gracias a un gol de Ronald Araujo en los primeros minutos de juego al rematar de cabeza un saque de esquina.

Sin embargo, el resultado pudo ser bien distinto gracias al buen hacer del conjunto vallecano en la segunda parte ya que en varias ocasiones pudo haber igualado el encuentro, sin embargo, en muchas ocasiones la falta de puntería, y otras, las paradas de Joan García, evitaron que el equipo de Iñigo Pérez sumara un punto de su visita al Camp Nou.

EFE Joan García, durante el Barcelona-Rayo

El Rayo, con esta derrota, suma tres partidos consecutivos sin ganar y continúa lejos de conseguir una tranquilidad que le permita huir del descenso.

polémicas

Durante la primera parte, ambos equipos pidieron penalti. Por una parte, el equipo blaugrana, antes del gol de Araujo, pidieron penalti por una acción de Ciss sobre Lamine Yamal.

Jugada de la polémica entre Ciss y Lamine Yamal en el Barcelona-Rayo

Y por otro lado, en los minutos finales del primer acto, los vallecanos también pidieron una pena máxima por una acción de Fermín con Ratiu.

Posible penalti de Fermín sobre Ratiu

En ninguna de las dos, ni el colegiado Cordero Vega ni su equipo arbitral consideraron que fueran punibles. Decisiones arbitrales respaldadas por el especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín.

pidiendo la hora

El líder Barça acabó el partido pidiendo la hora y este detalle fue destacado por Paco González durante la retransmisión del encuentro: "El 'churro' de segunda parte del Barça, y la buena segunda parte del Rayo, pero que no se lleva premio".

Tras el parón, el Barcelona visita al Atlético de Madrid el sábado 4 de abril a las 21:00h, mientras que el Rayo abrirá la jornada ante el Elche el viernes 3 a las 21:00h.

escucha íntegra la segunda parte del barça-rayo

En el siguiente audio podrás escuchar de manera íntegra la segunda parte del encuentro de este domingo del Camp Nou.