La tradicional forma en la que los jóvenes buscan encontrar el amor a través de la psicología: el 75% de las parejas son duraderas

En un mundo donde las aplicaciones para ligar parecen dominar la búsqueda del amor, las agencias matrimoniales resisten y se reinventan con alternativas para quienes buscan relaciones serias, las de “toda la vida”. La Agencia Lazos, apuesta por el asesoramiento emocional para encontrar el amor. Fin de Semana, entrevista a Alicia López, directora de la agencia, con el fin de demostrar que las agencias matrimoniales “no estaban muertas, estaban de parranda".

El físico pasa a un segundo plano

Lazos, ha sabido adaptarse a la era digital sin perder la esencia de la confidencialidad y la atención personalizada. Este servicio se basa en un trato discreto y profesional en el que se protege la privacidad de los clientes en todo momento. Los usuarios no solo reciben una selección de posibles parejas, sino también un acompañamiento psicológico para garantizar que las relaciones que se fomentan sean sólidas y con objetivos claros.

La intervención profesional de psicólogos y coaches emocionales, asegura que cada encuentro se ajuste a las expectativas reales y estilos de vida de los participantes: “Nos fijamos mucho en los estilos de vida antes que en lo físico, porque alguien te puede gustar mucho físicamente, pero si no comparte valores importantes, como la familia, eso puede hacer que la relación no funcione”, un aspecto que las aplicaciones de citas no pueden garantizar con la misma precisión, según afirma la directora de la agencia.

Alamy Stock Photo Una pareja disfruta del atardecer

Un proceso lento pero que cuida cada detalle

A diferencia del dinamismo y rapidez que ofrecen las apps para ligar, las agencias matrimoniales trabajan con metodologías artesanales que buscan una verdadera conexión entre personas. Este proceso se basa en largas entrevistas y evaluación profunda de estilos de vida, valores y expectativas emocionales: “Un proceso muy artesanal, no tiene que haber prisa, porque si hay prisa, lo urgente y las prisas no van con el amor, cuando uno busca una relación seria”, explica Alicia.

De esta manera, los usuarios evitan caer en la tentación de aferrarse solo a la apariencia física o a perfiles online ideales, fomentando un conocimiento real y honesto desde el principio. Cada cliente cuenta con un asesor que lo acompaña y orienta durante toda la búsqueda, analizando no solo sus preferencias, sino también los resultados de las citas, para ajustar la búsqueda y mejorar la experiencia de manera constante.

Alamy Stock Photo Una pareja con su psicóloga en terapia

Una opción que cada vez gusta más a los jóvenes

Aunque vivimos en una sociedad digital hiperconectada, la realidad es que la soledad se ha intensificado y muchas personas se sienten emocionalmente aisladas. Las malas experiencias con aplicaciones para conocer personas, han aumentado la desconfianza y el desánimo, incluso en los más jóvenes: “Hemos visto un incremento de la edad joven en la agencia; antes empezaban aproximadamente en los 32 años y ahora hay perfiles desde los 22, 23, 24 años”, afirma López.

En este contexto, las agencias matrimoniales vuelven a posicionarse como un lugar seguro y humano. Más que una simple intermediación, ofrecen acompañamiento emocional y apoyo para superar rechazos y mantener viva la esperanza.

Garantía de éxito

El 75-80% de las parejas formadas en menos de un año, mantienen relaciones duraderas. Este éxito no es casual, sino fruto de un riguroso proceso de selección que filtra a quienes pueden beneficiarse realmente de este servicio, evitando falsas expectativas e ilusiones infundadas. La agencia no promete milagros ni acepta a todo el mundo: “No admitimos a todas las personas; solo a quienes podemos darles un servicio real”, cuenta Alicia. Un requisito que anima a muchas personas a participar en agencias matrimoniales, una opción que para muchos, ya formaba parte del pasado.