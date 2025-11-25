Julio César Herrero, a Ione Belarra: "Miente al afirmar que la ley del Sí es Sí es la que garantiza la atención a las víctimas cuando está garantizada por ley desde el 2004"

El colaborador de 'La Linterna', Julio César Herrero, ha dedicado su sección 'Zas' a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Herrero ha respondido a las declaraciones de la política sobre la ley del 'solo sí es sí' y la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de derogarla si llega al poder.

Belarra ha planteado una pregunta directa a Feijóo: "¿Qué va a hacer con aquellas mujeres que sufran violencias machistas fuera del contexto de la pareja y de la expareja?". La líder de Podemos ha sugerido que derogar la ley del 'solo sí es sí' implicaría "desproteger a las mujeres negándoles el que es un derecho reconocido" en dicha ley, como la "atención especializada psicológica, jurídica y también social".

Miente al afirmar que la ley del sí es sí es la que garantiza la atención a las víctimas cuando está garantizada por ley desde el 2004" Julio César Herrero Analista de La Linterna

La respuesta de Julio César Herrero

Ante estas afirmaciones, Julio César Herrero ha sido contundente, calificando las palabras de Belarra como falsas. El colaborador ha señalado que sería "terrible si llega Feijóo y deroga una ley que da atención psicológica, jurídica y social a las mujeres que han sufrido violencia de género", pero ha añadido que "lo sería si fuera cierto que la ley de Irene Montero, la que ha dejado en la calle a más de un centenar de agresores, fuera la que garantiza esa asistencia".

EFE La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (c), participa en la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Herrero ha recordado la existencia de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004. Según el comunicador, esta ley ya "garantiza la información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica gratuita y la atención psicológica para las víctimas de violencia de género". Ha especificado que todos estos derechos se encuentran recogidos en el artículo 17 de la citada ley.

Si la derogan, tendrán todo eso las mujeres y a sus agresores en la cárcel" Julio César Herrero Analista de La Linterna

Por todo ello, Herrero ha concluido que Ione Belarra "miente al afirmar que la ley del sí es sí es la que garantiza la atención a las víctimas cuando está garantizada por ley desde el 2004". Con ironía, ha añadido que, en caso de derogarse la ley actual, que ha sido asociada con un claro populismo penal, "tendrán todo eso las mujeres y a sus agresores en la cárcel", motivo por el cual le ha otorgado su "Zas, en toda la boca".