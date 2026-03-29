San Sebastián recupera su Semana Santa: la procesión que revive casi 50 años después

San Sebastián ha vuelto a acoger una procesión de Semana Santa casi medio siglo después. La Cofradía de Jesús Nazareno, fundada en 1927, ha desfilado de nuevo por las calles de la ciudad este Viernes Santo, marcando un hito histórico desde que dejara de celebrarse en 1966. El resurgimiento de esta tradición ha sido el tema central de una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de COPE, donde la presentadora Cristina López Schlichting ha conversado con Thais Munuera García, miembro de la comisión de la cofradía.

El resurgir de una tradición

La cofradía desfiló hasta el año 1966. Thais Munuera ha explicado que, aunque no se conocen con certeza las razones exactas del cese, la situación social y política del momento provocó que la tradición se interrumpiera. A pesar de las décadas de ausencia en las calles, Munuera ha subrayado que "la cofradía sigue existiendo, efectivamente es la misma, la de 1927".

La idea de recuperar la procesión surgió de la inquietud de varios miembros de la comunidad. "Fuimos a al párroco de la del Buen Pastor de la catedral, a don John Molina, comentándole la idea de que queríamos recuperar un poco el tema de la semana santa", ha relatado Munuera. La iniciativa fue recibida "con mucho interés y con prudencia, pero con mucha alegría". El anuncio oficial se realizó hace apenas tres meses, iniciando una cuenta atrás que ha culminado este Viernes Santo.

La respuesta de la gente ha superado todas las expectativas. "A día de hoy tenemos más de 420 personas inscritas", ha afirmado Munuera, quien ha destacado la enorme ilusión generada. "Nunca nunca nos hubiéramos imaginado esta respuesta, eso desde luego", ha confesado. Ha descrito un ambiente de colaboración y alegría, con anécdotas como la masiva afluencia de voluntarios para preparar los ramos de laurel, reflejo del espíritu de cofradía que se ha creado entre personas de todas las edades, incluyendo cofrades originales de hasta 89 años.

Tres pasos originales y un futuro prometedor

La procesión ha contado con los tres pasos originales de la cofradía: el Jesús Nazareno, un Cristo yacente y la Virgen de la Soledad. Munuera ha destacado la labor "exhaustiva" de restauración realizada por Santiago Reyes e Itziar Aizpuru, de 30 y 89 años respectivamente. Además, ha añadido que la hermandad posee dos pasos más que esperan incorporar en el futuro, "poco a poco, paso a paso".

El hábito de la cofradía también ha recuperado su diseño histórico, compuesto por una túnica blanca con detalles en morado, como la caperuza y los botones. El recorrido ha partido de la catedral del Buen Pastor y, debido a unas obras, ha tenido que tomar un pequeño desvío en su camino hacia la plaza de Zuloaga, ya que el itinerario ideal hasta la basílica de Santa María no era transitable.

Compartir la fe públicamente

Para Thais Munuera, este regreso significa algo muy profundo. "Para mí, es precioso poder compartir la fe con todos los cofrades que son tan distintos", ha expresado. Considera que sacar la procesión a la calle es una forma de testimonio público que puede animar a otras personas. "Oye, yo saco a Jesús a la calle y y así también llamas un poco la atención a veces a las personas que no se atreven o no están decididas", ha reflexionado sobre el poder de la manifestación pública de la fe para unir a la comunidad.

La cofradía está a punto de celebrar su centenario el próximo año, un hito que planean conmemorar con una medalla especial. El regreso de la procesión a San Sebastián no solo revive una antigua tradición, sino que, como apuntaba Cristina López Schlichting al oír una saeta en euskera, es un reflejo de la pluralidad y la riqueza cultural: "Esto es España, señoras y señores".