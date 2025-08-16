Raúl Tejón, actor: “La fama saca a la luz los gilipollas que ya existen, el dinero potencia lo que tienes dentro, pero no es ni bueno ni malo por sí mismo”

Raúl Tejón es hoy uno de los rostros más reconocibles de la escena audiovisual española, tras casi tres décadas en las que ha sido testigo y protagonista de la evolución de la televisión y el teatro. Llegar hasta ahí no fue sencillo: hijo y nieto de migrantes manchegos en el Getafe de los años 80, aprendió a sobrevivir siendo invisible, debido a que “era diferente al resto”.

Hoy visita Fin de Semana, tras haber consolidado una carrera diversa e internacional y haber recibido el reconocimiento como embajador cultural de su ciudad natal. A la par que actúa en los mejores rodajes nacionales e internacionales, reivindica la visibilidad, la autoaceptación y el valor de los personajes que "nos ayudan a entender quiénes somos".

“Un rodaje vacacional”

“Fue un rodaje maravilloso. Éramos solo cinco actores y el director, todo en una casa. También vivíamos juntos, se formó una pequeña familia”, recuerda Raúl sobre la experiencia de grabar “Uno equis dos”, su último trabajo en cines. Esa convivencia intensa se tradujo en química dentro y fuera de la pantalla, aunque no siempre sucede: “Hay veces que los equipos no se entienden a nivel personal, pero en este caso había química fuera y dentro, era como continuar el juego”. Para el actor, poder “jugar” a los personajes, incluso a los 50 años, es una suerte y un motor vital en su profesión.

Alamy Stock Photo El elenco de Machos Alfa posando en la premier de su estreno

“Los personajes vienen hacia ti”

En su trayectoria, Raúl Tejón reconoce que muchas veces son los papeles los que “buscan” al intérprete: "Yo creo que los personajes te buscan a ti, no tú a los personajes. Si eres un poco listo y estás también en una búsqueda personal, haces que esos personajes aparezcan”. Considera que las historias y roles que encarnan están íntimamente ligados a su evolución personal y al momento vital en que se encuentra: “Los personajes te alcanzan cuando tú estás preparado para entenderlos”.

Alamy Stock Photo Raúl Tejón en photocall del aniversario de Netflix España

“El dinero solo oculta tu personalidad”

Uno de los ejes de la película Uno equis dos y de la vida, es la posibilidad de cambio. “Parece que el cambio siempre tiene que venir de fuera: una pareja, la lotería, cambiar de casa, cuando el cambio siempre es de dentro hacia fuera”. El dinero o la fama, advierte, no transforman la esencia: “La fama saca a la luz los gilipollas que ya existen; el dinero potencia lo que tienes dentro, pero no es ni bueno ni malo per se”.

En definitiva, Raúl insiste en la importancia de aprovechar las oportunidades de la vida, sin olvidar lo que a uno le ha hecho llegar hasta dónde está ahora.

El valor de no olvidar tus orígenes

Raúl Tejón es embajador de la cultura de Getafe, la ciudad donde creció tras la migración de su familia desde Ciudad Real, en los años 60. “Me parece que hay que enseñar a otros madriles, no solo se rueda en el centro. Hay muchas historias en los barrios y la periferia que todavía deben ser contadas”.

El actor reivindica también el proceso de hacerse visible: “De pequeño quería ser invisible porque la invisibilidad me permitía no ser juzgado. Era muy sensato, eso me hacía diferente”. Pero de adulto entendió que cuanto más visible y más tajante es, mejor le va en la vida y la profesión. Hoy defiende la autenticidad y la felicidad como la mejor forma de presentarse ante el mundo.