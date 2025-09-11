La aplaudida reflexión de David de la Cruz sobre las protestas Pro Palestina en la Vuelta: "Tenemos que ser mejores que los políticos"

El ciclista español David de la Cruz (Q36.5) mandó un mensaje a los aficionados al ciclismo y a los ciudadanos "para demostrar" que son "mejores que los políticos", que son quienes "llevan a vivir situaciones como las de Gaza, Sudán ó Yemen".

El ciclista catalán (Sabadell, 36 años) comentó la situación de tensión permanente que vive la Vuelta a España por las protestas propalestinas y en contra de la participación de Israel en la ronda. "Siempre pido ante todo humanidad. Lo que está pasando ahora, lo que vemos, es terrible, pero hay otros conflictos de los que nadie habla, como los de Yemen, Sudán o Ucrania. El de Yemen incluso es incluso peor que el de Gaza", comentó De la Cruz en Radio Marca.

EFE Manifestantes con banderas de Palestina protestan contra la presencia del Israel.

Ante la falta de humanidad, De la Cruz manda un mensaje a los ciudadanos: "Los aficionados y los ciudadanos de a pie tenemos que demostrar que somos mejores que los políticos que nos gobiernan, que son los que nos llevan a vivir situaciones como las que estamos viviendo", dijo.

De la Cruz se mostró partidario de "demostrar que es posible la convivencia, que todo el mundo es libre de protestar. Yo eso lo entiendo, y que el ciclismo es un escaparate, pero tiene que ser una protesta sobre la base de la humanidad y el respeto mutuo", concluyó.