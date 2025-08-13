El polémico vídeo filtrado de 'Torrente 6' que circula en redes: una parodia a Vox y otros detalles de la nueva entrega de Santiago Segura

En plena ola de calor estival, una filtración ha encendido las redes sociales y la maquinaria de rumores en el mundo del cine español. Un vídeo, grabado de manera clandestina en el set de la esperada secuela de la saga 'Torrente', Torrente Presidente, muestra al director madrileño, Santiago Segura, caracterizado como su icónico personaje, dando un discurso político desde un balcón, rodeado de banderas de España y pancartas de un partido político ficticio llamado “Nox”. En otra escena, aparece en una sede con un cartel: “Con Carrascal, a defender lo nuestro”.

La pieza audiovisual, difundida en plataformas como X, ha generado un auténtico campo de batalla de opiniones. Mientras unos ven la secuencia como una sátira en línea con el humor ácido de la saga, otros critican el uso de símbolos y retórica política en un contexto cómico. Santiago Segura ha respondido escuetamente con un mensaje en redes: “No juzguéis una peli que todavía no habéis visto”.

El fenómeno de las filtraciones en el cine

El caso de Torrente 6 se suma a una larga lista de filtraciones cinematográficas que, en ocasiones, han cambiado el rumbo de grandes producciones. Una de las más recordadas en tiempos recientes fue la de Spider-Man: No Way Home (2021).

Y no, no estamos hablando de las innumerables filtraciones de Tom Holland, conocido en Marvel por tener más de un descuido. Las imágenes, filtradas por el youtuber y crítico canadiense John Campea, confirmaban la reunión de los tres actores que han interpretado al superhéroe, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. En un principio, muchos dudaron de su autenticidad, pero la aparición de más material gráfico acabó con el misterio.

The John Campea Show (Twitter) Imagen filtrada de 'Spider-Man: No Way Home' (noviembre de 2021)

La reacción del público fue masiva. Las redes se inundaron de teorías y vídeos, y en las salas de cine, los espectadores estallaron en aplausos y gritos al ver reunidos a los tres Spider-Man. El resultado fue histórico: el tercer mejor estreno de la historia del cine, con una recaudación inicial de 253 millones de dólares.

Cuando el guion se filtra antes de rodar

No todas las filtraciones se producen en rodajes ya avanzados. En 2014, Los odiosos 8, de Quentin Tarantino, sufrió la filtración íntegra de su guion antes incluso de comenzar a grabar. El director, enfurecido, canceló el proyecto temporalmente. Finalmente, cedió a la presión de los fans, realizó una lectura pública del libreto y acabó rodando la película en 70 mm. La experiencia, sin embargo, le dejó claro que no volvería a trabajar con algunos de los implicados en aquella filtración.

En el extremo opuesto está el caso de Deadpool (2016). Dos años antes, en 2014, se filtró en internet un vídeo de prueba de Ryan Reynolds caracterizado como el antihéroe Wade Wilson. Su mezcla de humor negro y acción conquistó a los fans en cuestión de horas, quienes comenzaron una campaña masiva para que el estudio aprobara la película. Aunque nunca se confirmó el origen de la filtración, muchos sospechan que fue la misma productora para presionar a Fox. La jugada resultó un éxito rotundo: Deadpool se convirtió en uno de los mayores taquillazos de Marvel.

El guion alternativo que fascinó a los fans de Star Wars

Uno de los episodios más sonados de la última década en materia de filtraciones se produjo en 2020, cuando un usuario de Reddit publicó el guion completo de lo que habría sido Star Wars: Episodio IX bajo la dirección de Colin Trevorrow. El documento, acompañado de ilustraciones conceptuales, mostraba una trama más arriesgada y oscura que la versión finalmente dirigida por J.J. Abrams. Muchos seguidores de la saga galáctica aún debaten si esa historia alternativa habría superado a la película que llegó a los cines.

En todos estos casos, las filtraciones han sido capaces de influir en las expectativas del público, modificar campañas de marketing e incluso redefinir el destino de personajes y franquicias.