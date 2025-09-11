Sin cambios, el Banco Central Europeo mantiene la referencia de los tipos de interés en el 2%

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves no regalarnos ninguna sorpresa y mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2 por ciento, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15 por ciento y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40 por ciento.

Queda en pausa, por tanto, la caída de los tipos de interés por segunda vez consecutiva, tras acumular antes, entre junio de 2024 y junio de 2025, un año de descensos. Entre dichas fechas, la referencia de los tipos de interés se redujo desde el 4.5 por ciento, hasta el 2 por ciento actual.

No son las mejores noticias, un descenso de última hora le hubiera encantado a la mayoría de la población europea, pero son las esperadas. Cabe recordar que, hace menos de dos años, los tipos de interés estaban en su segundo pico histórico más alto, 4,5 por ciento. Los tipos de referencia más elevados que el BCE ha alcanzado se ubicaron en el 4,75 por ciento, hace ya 25 años, en el año 2.000.