Raúl Liñares, de Deportes COPE, corre la Maratón de Madrid y la cuenta en directo: "Me duele todo"

La Maratón de Madrid ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria con más de 47.000 corredores inscritos de todo el mundo en sus tres modalidades: 10, 21 y 42 kilómetros. La expectación ha sido tal que los dorsales se agotaron hace cuatro meses, dejando a más de 8.000 personas en lista de espera. Entre los participantes de la prueba reina se encuentra Raúl Liñares, compañero de Tiempo de Juego. quien ha compartido su experiencia en directo.

El sufrimiento y la estrategia en carrera

Me duele todo, no te voy a mentir"

En plena carrera, mientras salía de la Casa de Campo y a solo 12 kilómetros de la meta, Liñares ha confesado el peaje físico del esfuerzo. "Me duele todo, no te voy a mentir", ha admitido. El corredor ha explicado que, aunque siente la tentación de parar, ha llegado a la conclusión de que "es mejor no pararse, aunque vaya lento" para evitar que el dolor en la rodilla aumente al reanudar la marcha.

A pesar de haber realizado una preparación que incluyó salidas largas de hasta 32 kilómetros, como es habitual, el periodista ha reconocido que quizás se arrepiente de haberle dedicado más tiempo al gimnasio que a las salidas a correr con sus compañeros de la radio.

Compañerismo y un ambiente magnífico

Todos entendemos la dificultad del reto y nos animamos unos a otros para llegar a la meta"

El recorrido ha llevado a los corredores por lugares emblemáticos de Madrid como la Puerta del Sol, el Palacio Real y el Museo del Prado. Liñares ha destacado el "magnífico ambiente" y el compañerismo entre los participantes. "Notas que, si un compañero te ve cansado, te ve andando un rato, te anima", ha comentado. "Todos entendemos la dificultad del reto y nos animamos unos a otros para llegar a la meta".

El apoyo del público, con sus carteles y ánimos, también ha sido un punto clave de la experiencia. Sobre si repetirá, el periodista prefiere esperar. "Si volveré a hacer la maratón, te responderé en 3 meses, ahora mismo creo no", ha concluido, dejando claro el nivel de sufrimiento que implica una prueba de esta magnitud.