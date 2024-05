El meteorólogo Olcina pone fecha a la llegada de una nueva borrasca a la península: "Lo podemos adelantar"

El buen tiempo comienza a instalarse en la península ibérica y en muchos puntos ya superan los 30 grados. Para conocer el pronóstico del tiempo que nos espera en los próximos días, en 'Fin de Semana' hemos hablado con el meteorólogo Jorge Olcina.

"Se activa lo que podríamos llamar el 'modo verano' poco a poco porque es verdad que el norte peninsular todavía va a seguir este fin de semana, especialmente mañana domingo y parte de la semana que viene bajo la influencia de borrascas que siguen entrando, ya no son tan activas, pero allí sí que dejan precipitaciones", ha comenzado explicando.

Sin embargo, "sí que podríamos decir que del centro al sur peninsular y en la parte mediterránea ya empezamos a activar como decíamos esta temporada de verano, porque las temperaturas que ya van a ser calurosas este fin de semana irán subiendo hasta el próximo miércoles de manera progresiva"

Y aunque las temperaturas sean elevadas, no hablamos de un calor excesivo: "Estamos hablando de temperaturas a mediodía que van a rebasar los 30 grados en el centro, en el valle del Guadalquivir, en zonas del sureste peninsular. No gran calor, hay noticias que se están señalando de calor enorme. Tampoco es ninguna ola de calor, es decir es el calor que ya debe corresponder a esta época del año, a lo mejor un par de grados más de lo que debería registrarse".









La previsión del tiempo para los próximos días

Olcina también ha adelantado que se prevé de cara a las próximas semanas: "Así va a ser el fin de semana y parte de la semana que viene. En los próximos 15 días, ya lo podemos adelantar, no se ven grandes calores, es verdad que el valle del Guadalquivir, siempre Córdoba, Sevilla que lleguen a 34 o 35 grados, ya son temperaturas calurosas, pero no estamos viendo de momento en los modelos ninguna gran ola de calor. Destaca el contraste entre el norte de España y el sur, todavía no se han activado allí estas condiciones de pre-verano".

En cuanto a lo más inmediato: "Tanto mañana domingo como el martes o miércoles de la semana próxima también van a ser días calurosos. A partir de este día, habrá un descenso moderado de las temperaturas, sobre todo en el norte peninsular, en la mitad, volverá a entrar una borrasca, un pequeño frente a partir de miércoles, ya por la tarde, jueves, viernes y allí hará descender las temperaturas".

"Se van a volver a producir algunas lloviznas, precipitaciones quizá en zonas de montaña en forma de tormenta pero poco más. En el resto estamos en unas condiciones de estabilidad, está empezando a entrar el aire sahariano aunque de momento no son llegadas muy intensas de mucha temperatura", ha explicado el meteorólogo.









Cómo será el verano

En cuanto al pronóstico para este verano, Olcina adelantas que "todos los modelos están hablando de un verano caluroso, quiere decir, temperaturas por encima de lo que debería ser normal para cada uno de los próximos tres meses y poca precipitación".

Es decir, "lo del verano caluroso, las temperaturas, viene a confirmar esa tendencia que señalamos de los últimos años que entramos en un verano sí y otro también con estos pronósticos estacionales de calor, de veranos calurosos. Parece que los modelos hablan de un julio bastante caluroso, el agosto no tanto".

Mientras que "lo de la poca precipitación no es nada novedoso porque los veranos ibéricos sabemos que estamos bajo la influencia del alta de Azores y es poca la lluvia que podemos recibir, salvo en forma de tormenta".