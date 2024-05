El ejercicio que propone Marian Rojas a sus pacientes que cambiará tu rutina diaria: "La cuarta semana"

¿Bebes alcohol? ¿Cada cuánto tiempo tomas una copa de vino o una cerveza? ¿Podrías estar un mes sin beber ni una sola gota? Son algunas de las preguntas que plantea este sábado Marian Rojas en su diván junto a Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana'.

Una oyente del programa nos explicaba que se está volviendo loca con un marido que en su momento tuvo problemas de alcohol. Hizo una terapia al respecto, pero con los años ha vuelto por donde iba y se niega a reconocer que tiene ese problema.

"Convivir con una persona con un problema de alcohol es complicado, el primer matiz fundamental que tenemos que entender es hay un consumo patológico, pero a veces hay un consumo de alcohol que no es estrictamente patológico, pero que perturba el equilibrio familiar, el equilibrio de pareja o que altera la salud o que activa heridas", comienza explicando la psiquiatra.

Hipersensibilidad al alcohol

Sin embargo, no es necesario un consumo de alcohol excesivo para considerarlo un problema. Rojas explica que el otro día acudió a su consulta una paciente que, en su infancia, tuvo una muy mala experiencia con la bebida.

"Su padre tuvo muchos problemas con el alcohol, ella recuerda de pequeñas discusiones e incluso violencia en su casa", y aunque su marido no bebe, ha empezado a adoptar una conducta recurrente que a ella le preocupa.





"Últimamente con un grupo con el que va a hacer deporte, luego se toma unas cervezas y llega contentillo a casa y vive en un estado de alerta. Yo le explicaba que ella tiene una hipersensibilidad al consumo de alcohol porque tiene una herida muy gorda", narra la psiquiatra.

Y es que "a veces el problema que tenemos con el alcohol es que todo el mundo no le produce el mismo efecto, es decir, puede ser desde gente que veo muy poco y el día que bebe no puede controlar, hasta gente que se levanta desde primera hora de la mañana y está bebiendo a su manera, pero está bebiendo".





A la hora de tratar el consumo de alcohol, Marian ha explicado que una pregunta que ella hace mucho es si el paciente bebe solo o acompañado, ya que esto puede marcar que tengas o no una patología: "Cuando lo haces solo es que ya te da igual saltarte esa barrera".

"¿Por qué bebes? El cerebro recuerda lo que le calma, es una frase que repito mucho en el libro, entonces el alcohol calma en un primer momento porque luego te produce un gran bajón. El cerebro recuerda esa micro primera sensación o segunda sensación como de alivio y entonces vuelve al alcohol con mucha facilidad", añade Rojas.





El ejercicio que propone Marian Rojas a sus pacientes

"El problema del alcohol es que está muy validado y la línea entre donde eso controla y dejas de controlar es altísima", añade.

Ante esta situación,Marian Rojas propone un ejercicio a algunos de sus pacientes que puede resultar aparentemente sencillo, aunque en la práctica es más complejo.

"A aquellos que beben todas las semanas, les propongo que, durante cinco semanas, no beban ni una gota de alcohol. Cuando pasa este tiempo, muchos me dicen que no ha sido capaces y vuelven pensando que son alcohólicos. Tu cerebro ha asociado ese acto con esa dopamina y no se lo estás dando, pero cuando pasas la cuarta semana más o menos de repente notas una lucidez alucinante", detalla Rojas.

"El problema del alcohol cuando el consumo es abusivo y tóxico es que dejarlo no es fácil. Al que consume de forma esporádica ya le cuesta, no te das cuenta lo normalizado que lo tenemos es distintos hábitos de nuestra vida", concluye.