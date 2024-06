Los casos de covid-19 se multiplican por 14 en un mes: ¿debemos preocuparnos por el crecimiento exponencial?

Los contagios por covid siguen creciendo exponencialmente en nuestro país. Según los últimos datos del servicio de vigilancia epidemiológica, en la segunda semana de junio supusieron 107 casos por cada 100 mil habitantes, frente a los 85 de la semana anterior. Y se han multiplicado por 14 en el último mes.

El incremento en los contagios responde al comportamiento del virus que cada primavera repunta. El sistema de vigilancia estima una tasa de hospitalización por covid-19 de 4,2 por cada 100.000 habitantes, frente al 3,6 de la semana anterior.. En cuanto a la gravedad, 3 de cada 10 enfermos desarrollaron neumonía en lo que va de temporada, el 4,2% ingresaron en UCI y la letalidad fue del 8,2%.

La ola primaveral

Pese al incremento de los contagios, no hay alarma entre los epidemiólogos que achacan la subida de los contagios al comportamiento del propio virus “que no tiene un comportamiento estacional como el virus de la gripe o el virus de la bronquiolitis- explica Susana Monge, de la Sociedad Española de Epidemiología-vemos que se comporta más con múltiples ondas a lo largo del año y desde hace tres temporadas vemos que hace una pequeña onda en primavera, que de hecho va tarde porque el año pasado empezó un mes antes”. El pico de contagios el año pasado se registró después de Semana Santa, con 800 casos por cada 100.000 habitantes.

Los expertos en SARSCOV2 se esperaban, pues este repunte primaveral de la enfermedad. La doctora Monge nos ha contado también que es importante para valorar el número de contagios “poner en contexto de donde venimos, y venimos de las tasas más bajas de incidencia desde que se inició la pandemia y estamos en tasas perfectamente comparables con las del año pasado”. Cuando empezó el repunte, estábamos un poco por encima de los 8 casos por cada 100.000 habitantes.

A pesar de que es un virus nuevo y de que todavía hay mucha incertidumbre sobre como se va a terminar de adaptar a la población humana “de momento lo que estamos viendo es que no tiene esa estacionalidad tan marcada y lo que está ocurriendo entra dentro de lo que estábamos esperando en el comportamiento de este virus”.

Menos grave, menos contagiosa

Lo que está circulando son variantes, linajes y sublinajes, de Ómicron, con pequeños cambios que hay que vigilar, también a nivel de las vacunas. Nos cuenta la epidemióloga que desde El instituto de salud Carlos III hacen estudios también de seguimiento de la efectividad de las vacunas “y vemos que las vacunas que se han dado este otoño pasado tienen una efectividad bastante mantenida con respecto a las variantes que tenemos ahora. No tienen un escape inmunitario significativo”.

Tampoco es más grave ni extremadamente contagiosa, explica la doctora Monge. “En la evolución de los virus lo normal es que un virus sea desplazado por otro que sea más contagioso que el. Pero no es una variante que nos haya generado una preocupación, y no interpretamos esta onda en el contexto de una nueva variante, sino que lo interpretamos dentro del comportamiento normal y esperable de este virus”.

¿Una nueva ola en verano?

La experta no se atreve a prever nuevas olas de contagios, aunque “las oscilaciones forman parte del comportamiento del virus”. Lo que sí sorprendería a los epidemiólogos es que “hubiera un incremento significativo de contagios más allá de lo que hemos tenido estas semanas, pero oscilaciones al nivel que está oscilando esta semana no me sorprenden No se si va a haber ola en verano, pero si la hay, no va a ser preocupante”.

¿Cómo evolucionará el virus?

Lo que parece es que conforme avanza el tiempo “sí que es verdad que va a menor gravedad de la infección, aunque siempre es difícil saber que parte es por la propia característica del virus que ha mutado o que parte es por la inmunidad que se está construyendo a novel poblacional. No sabemos cuál sería la gravedad d ellos virus que tenemos hoy en una población como la que teníamos al principio que jamás había tenido contacto con el virus, pero si que es cierto que el virus se está adaptando y cada vez es menos virulento y la expectativa que tenemos es que se convierta en uno de los tantos coronavirus que tenemos.

Hay muchos que son catarros leves, y esperamos que la evolución del Sars Cov 2, a largo plazo, la pregunta es cuánto puede tardar en terminar de adaptarse, es que termine siendo otro de esos virus catarrales sin mayor significado. De momento no hemos llegado a ese punto, pero es la vía que esperamos en esa evolución”.