Posturas encontradas en el primer día de la implementación de la zona de bajas emisiones de Bilbao

Ha llegado el momento de dar la bienvenida a la zona de bajas emisiones. Bilbao ha sido la primera de las tres capitales en saludar a las restricciones que, entre otras cosas, han causado un amplio debate. En MEDIODIA COPE Euskadi, hemos salido a la calle para comprobar cómo se han vivido las primeras horas. Sin ir más lejos, nos hemos encontrado con opiniones para todos los gustos. Algunos se han topado por sorpresa con las medidas y otras ni siquiera se habían enterado. "Sin lugar a dudas mucha gente que no tenga el coche adecuado se tendrá que quedar fuera", asegura Jose Luis, un vecino de la zona que, a pesar de las molestias que pueda suponer, entiende que la medida se haya puesto en marcha.

El objetivo no es otro que mejorar la calidad del aire de la capital y que, por lo tanto, beneficie la salud de las personas. Sin embargo, algunos ciudadanos no entienden la obligación de cambiar de vehículo en un corto plazo de tiempo sin ayuda económica de las instituciones. "A mí me parece bien, pero no están dando los recursos suficientes para que la gente pueda cambiar sus coches. No entiendo cómo lo van a hacer", cuestiona Jose Manuel, uno de los primeros viandantes en conocer las medidas.





"Si no me dejan entrar aquí, me iré a otro sitio"

En la actualidad hay un total de 22 señales en los diferentes puntos de acceso. Además, para advertir de la proximidad de una zona de bajas emisiones, se instalarán 39 señales verticales adicionales y se incluirán paneles informativos en el acceso desde el túnel de Artxanda, como también otras treinta señales pintadas en horizontal en las carreteras. En este sentido, la mayoría de los vecinos del centro de Bilbao ha hecho por entender los pormenores de esta normativa, aunque algunos todavía dudan de si será efectiva. Algunos, como Aitziber, optarán por circular en otra zona de la capital donde sí se esté permitido el acceso con todo tipo de vehículos. "Sabía que entraba en vigor uno de estos días, pero no me parece justo ni normal y no estamos informados. Si no me dejan entrar aquí, me iré a otro sitio", cuenta Aitziber, vecina de la Villa.