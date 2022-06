Lluís Pasqual: “Barcelona se volvió un sitio desagradable, no hay diálogo posible, así que me fui"

No todos pueden presumir de tener una trayectoria profesional tan amplia y brillante como el invitado a 'amigos del programa' de Fin de Semana con Cristina. Teatro puro y duro, él es así, y lo reconoce tal cual. Lluís Pasqual recuerda que empezó “muy pronto” y le dio tiempo “a muchas cosas aunque el tiempo pase rápido”. “Quería ser profesor de latín pero estudié contabilidad para ayudara mi madre a los números de la panadería. Me gustaba mucho el latín, tuve muy buenos profesores, y lo estudié. Y compaginé el teatro hasta que llegó un momento en que el teatro me eligió a mí”, cuneta Pasqual, que además tuvo un hermano mayor imaginario llamado Federico: “Tengo una hermana pero me hubiera gustado tener hermano mayor, tal vez por el reflejo. Mi padre tuvo un hermano mayor y era su guía pero murió en la Batalla del Ebro, tal vez por eso lo deseé. Como no podía ser físico pues fue inventado. Además mi madre nos cantaba canciones de Lorca aunque no sabían que era de él, con lo que todo ayudó a que me inventara ese hermano. Me ha acompañado toda la vida y me ha dado suerte además de abierto muchas puertas”.

Hay gente que dice “hay que tener pan y libros”, y otros que dicen “con el pan es suficiente, no hacen falta libros”, pero Lluís lo tiene claro: “Siempre con libros. Soy producto de mis maestros y mis padres eran de una generación de los que quisieron que sus hijos tuvieran cultura y acceso a ella, la que ellos no habían podido tener. Además tuve profesores extraordinarios en los 50”.

Algo curioso es la anécdota del 'jorobado de Reus”: “Como muchos niños yo era asmático, y los jorobados tienen eso multiplicado por diez, la joroba les presiona los pulmones y tienen que usar la respiración abdominal. Yo fui a la casa de ese jorobado y me enseñó respiración abdominal y eso me permitió entrar como ayudante de profesor, ahí empezó todo gracias a ese problema que se resolvió. Respiro con la respiración de los cantante”.

Y no menos curioso es que se fue a Barcelona a aprender de la Policía, pero no para ser agente sino por la voz: “Las huellas digitales no son únicas de una persona, puede haber cuatro o cinco como las nuestras. El espectro vocal no, es único. Durante un año estuve yendo a aprender de ellos porque tenían fichaban a la gente por espectro vocal, eso acrecentó mi interés por la voz. Todos hemos tenido decepciones por conocer a alguien en persona que solo conocíamos por voz. La voz es muy importante, he perseguido siempre la voz de Federico García Lorca”.

Y de voz sigue la temática porque Pasqual la oyó con pasión: “Me pasé un verano escuchando cuatro horas diarias escuchando a la Callas. De joven, en verano, me mandaron a hacer la siesta a un desván con discos, descubrí el disco y algo me ocurrió, la ópera es irracional: o sí o no, como los toros. Me caí del caballo, como San Pablo, me entró un sentimiento que no conocía”.

Lluís puede, además, “chulearse” de haber cantado con un gigante de la ópera: “He cantado a dúo con Caballé en un escenario: tuve la inmensa suerte de conocerla y a su familia. La seguía por el mundo y para reiniciar el teatro Fortuny me dijeron 'con qué vamos a hacerlo', y yo no dudé. Llega entonces el tercer bis y la gente no se iba. Salí al escenario, le dije que cantase otro y me dijo ella que lo hacía si cantaba con ella y creí morir, pero lo logré. Ella cantó y yo lo que podía por detrás”.

No estamos para obviar asuntos turbios y él no lo rehuye: “Hace unos años dimití como director del Teatre Lliure, fue algo muy doloroso. Todo lo que aprendí lo aprendí de verdad y lo que he hecho por el mundo ha sido llevar una filosofía que había aprendido en él. Fue feo y ahora se produce a cada momento en las redes sociales, esas mentiras que se convierten en verdad, ahora nadie dice 'es verdad lo dice la tv', es verdad porque lo dicen las redes. Fue una mentira que me hizo mucho daño pero afortunadamente reaccioné rápidamente, no puedo trabajar en un sitio con mal rollo. Siempre he trabajado con mucha libertad y con gente que me ha querido mucho, pero no quería molestar. Lo más fácil y elegante y objetivo es irse cuando estás así”.

Tampoco obvia que no plegarse a los deseos excluyentes del independentismo le ha conllevado problemas: “No haberse implicado en el 'procés' hizo que los gobernantes no hicieran nada para evitarme el sufrimiento eso. Soy de los que piensan que hay que romper fronteras, no hacerlas, los nacionalismo son reaccionarios, un retroceso, separan en lugar de juntar. Siempre he sido muy catalán y he sido educado en ello. Cataluña y Andalucía se fusionaron en mi casa y en mí, no puedo por naturaleza sumarme a alguien que quiere separar. Barcelona se volvió un sitio desagradable de vivir, así que me fui porque además no hay diálogo posible, es así y es así. Los talibanes de algo creen que tienen la razón, no dudan nunca, he conocido a mucha gente que no reconozco por esa posición de intolerancia y falta de respeto a los demás. Están haciendo proselitismo hacia algo falso. Se han inventado un problema que no existía, la lengua, que nunca fue un problema pero lo ha sido a partir de que ellos lo han decidido así”.

Para terminar, reconoce que este calor le afecta: “Me pasaría la vida en el mar. El calor de Madrid es más seco aquí, en Barcelona es más húmedo. Lo llevo con resignación, como todo el mundo. He conseguido dormir salvo esta semana. Madrid es una ciudad acogedora, para lo bueno y lo malo es anónima, y aquí tengo muchos amigos. Los lugares que uno ama están donde está la gente que uno quiere”.