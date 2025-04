¿Tienes este sueño cada vez que duermes? Indica que sufres estrés o ansiedad: lo confirman los expertos

¿Te has despertado alguna vez con la sensación de haber tenido un sueño confuso, agitado o directamente una pesadilla? Es posible que no se trate solo de una mala noche. Según el psicólogo sanitario y especialista en hipnosis José Elías Fernández, este tipo de sueños pueden ser el reflejo directo de un estado de estrés o ansiedad mantenido durante el día. Así lo explicó en una reciente conversación con Beatriz Calderón en el programa Poniendo las Calles, de COPE, donde desentrañaron algunos de los grandes misterios del mundo onírico.

Durante la entrevista, Fernández dejó clara una advertencia: “El estrés y la ansiedad son, generalmente, los enemigos principales de la memoria”. Esta afirmación adquiere una dimensión aún más relevante cuando se analiza desde la perspectiva del sueño, ya que soñar y recordar lo soñado están profundamente ligados al funcionamiento del sistema nervioso. “Es una de las fórmulas que tenemos para que nuestra memoria no funcione bien”, afirmó el experto.

El sueño como reflejo emocional

Cuando dormimos, nuestra mente no descansa del todo. Lejos de apagarse, el cerebro sigue trabajando, procesando emociones, recuerdos y conflictos del día a día. “Lo que busca la mente muchas veces es hacer primero actuaciones mentales para después llevarlas a lo físico”, explicó Fernández. Es decir, los sueños actúan como un simulador emocional que nos permite ensayar posibles respuestas ante situaciones que nos preocupan.

Alamy Stock Photo Mujer durmiendo tranquilamente en un acogedor dormitorio con una sonrisa en su rostro.

Por eso, los sueños agitados, las pesadillas o los sueños recurrentes pueden ser una señal de que algo no va bien. “Los sueños que más se recuerdan son los más vívidos o los que se repiten habitualmente”, señaló el psicólogo, y advirtió que esos sueños repetitivos podrían estar intentando decirnos algo importante. En ese sentido, desde la psicología se ha planteado la hipótesis de que los sueños son una forma simbólica de “elaborar” lo que no hemos resuelto durante la vigilia.

No obstante, Fernández remarca que no todos soñamos igual, ni todos recordamos nuestros sueños con la misma claridad. “Hay personas que son más proclives, naturalmente o de forma espontánea, a recordar sueños, mientras que otras no los recuerdan en absoluto”, explicó. Una diferencia que puede estar relacionada con la actividad del hipocampo, la parte del cerebro que regula el recuerdo.

Cómo recordar mejor lo que soñamos

El recuerdo de los sueños es, de hecho, otro gran misterio. A menudo, lo que parecía vívido al despertar se disipa en minutos. La clave, según Fernández, está en no moverse demasiado al abrir los ojos, para no romper la “longitud de onda” del sueño. “Cuando dormimos no generamos memoria ni almacenamos información”, aclaró, lo cual desmonta viejas teorías como la del aprendizaje inconsciente durante el sueño.

No obstante, sí se pueden entrenar técnicas para recordar más. Recomendaciones como anotar lo soñado nada más despertar o repetir frases antes de dormir como “voy a tener sueños y voy a recordarlos” forman parte de este entrenamiento mental. De hecho, existe una relación entre la atención que se presta a los sueños y la frecuencia con la que se recuerdan. “Las personas que otorgan significado a los sueños están más interesadas y, por tanto, más atentas”, aseguró Fernández.

Por otra parte, el especialista recordó que la ciencia ha descubierto que no solo soñamos en la fase REM, sino también en otras fases del sueño. Lo que varía es la intensidad y la posibilidad de recordar. Y aquí entra en juego el estado emocional. Un sueño vívido y desagradable puede ser, simplemente, el resultado de un día especialmente tenso.

Alamy Stock Photo Autobús, dormir y negocios con hombre, viajar y cansado con el transporte público.

Por tanto, si últimamente tus sueños son más inquietantes o confusos, quizá sea el momento de escuchar lo que tu mente intenta decirte. El estrés diario, la ansiedad acumulada o una etapa vital especialmente intensa pueden estar dejándote mensajes en forma de símbolos oníricos.

Para profundizar más en este fascinante tema, puedes consultar también esta entrevista completa en Poniendo las Calles.