La dieta desaconsejada por los médicos que supone un riesgo para tu salud: puede provocar anemia

¿Conoces a alguien que haya decidido dejar de comer carne? ¿Alguna persona de tu entorno sigue una dieta sin productos de origen animal? Cada vez hay más gente vegana o vegetariana y se está extendido la idea de que comer carne y productos de origen animal no solamente no es insano, sino que no es ético.

En 'Fin de Semana' hemos analizado esta cuestión en profundidad de la mano de Juan Pascual, un veterinario que ha trabajado en el sector de la sanidad animal y que ha escrito el libro 'Razones para ser omnívoro'. En su análisis ha puesto de manifiesto la alerta que lanzaba hace unos meses la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que asegura que estas dietas son un factor de riesgo en sufrir anemia por falta de hierro.

Como has escuchado en el audio previo, Pascual no se considera un prescriptor en cuanto a dietas, pero sí recuerdan lo que apuntan desde asociaciones médicas de prestigio: "Hay más de 15 que desaconsejan este tipo de dietas, sobre todo para niños, jóvenes, adolescentes y mujeres en edad gestantes"

Y es que, según recuerda, "no son fáciles de producir, hay que tomar suplementos, la toma de estos no siempre es la mejor, cuando se hacen analíticas les salen de manera baja, sobre todo vitaminas del grupo B y hierro". Además, "la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia elaboró un documento el año pasado en el que ya ponía estas dietas como un factor de riesgo en sufrir anemia por falta de hierro, cosa que es grave en mujeres y más en gestantes".

El impacto ambiental del consumo de carne

Durante su conversación con Cristina López Schlichting, este veterinario ha querido dejar claro el bajo impacto ambiental que supone el consumo de carne por parte de los humanos y la cantidad de beneficios que genera, todo ello documentado con las más de 400 referencias presentes en su libro.





"Cualquier actividad tiene impacto y la ganadería no es una excepción, pero la ganadería tiene más positivo que negativo. Por cada kilo que obtenemos de las cosechas se producen cinco que no podemos comer. Sin ganado, eso se tendría que ir a vertederos. Nos ayuda a reciclar muchos productos que de otra forma sería imposible", asegura Pascual.

Además, añade que, yendo a las fuentes de información,"la FAO dice que de todos los gases de efecto invernadero que emiten los seres humanos, la ganadería es el 11,2%". "El gran problema de las emisiones son los combustibles fósiles, no la ganadería", asegura.

Cuántas personas no comen productos de origen animal

Por otro lado, ha recordado los datos que reflejan que el consumo de carne no desciende: "Hay cada vez más gente que dice ser vegana o vegetariana, pero el consumo de carne o proteína animal no cambia, no disminuye. Hay un estudio reciente hecho por la Universidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Agricultura francés que dice que lo que realmente abrazan de manera práctica una dieta sin consumo animal están en torno al 0,3% de la población".

Dentro de este pequeño porcentaje, "el 50% asegura saltarse la dieta de vez en cuando y el 84% lo deja en menos de dos años. Además, la mayoría lo hacen por razones de salud". Unos datos que reflejan que es más una moda que se escucha cada vez más que un ejercicio llevado a la práctica.

Ante esto, el experto pone el foco en "tener cuidado con ciertas modas" y recuerda que "una cosa es la moda y otra vivir con salud". Escucha la entrevista completa al veterinario Juan Pascual en el siguiente audio.

