Una experta en el sector inmobiliario internacional revela la relación en los problemas de acceso a la vivienda entre España y EEUU

Quiero que te imagines cómo viviremos dentro de diez años. Quién sabe dónde estaremos entonces, pero nos referimos principalmente a todo lo que tiene que ver con el sector de la vivienda. Porque desde luego, se trata de uno de los mercados más dinámicos del mundo. Especialmente si nos fijamos en España o en otros países internacionales como Estados Unidos.

El precio de la vivienda, un problema para los jóvenes que quieren independizarse en Valladolid: “Una persona sola cuesta bastante"

En zonas como Florida o Miami hay mucho movimiento y, si hay alguien conoce muy bien cómo funciona y cuál es la situación que se está viviendo allí en estos momentos, esa es Andreina Russa. Es experta en Real State y lleva viviendo más de una década allí. En redes sociales cuenta con una comunidad de más de 40.000 seguidores y, en 'Lo que viene' ha charlado con José Ángel Cuadrado sobre cuestiones muy interesantes.

Una de las más destacadas ha sido la relación entre lugares como Florida y España. ¿Sucede lo mismo que en España? ¿Tienen problemas los jóvenes para acceder a una vivienda? No es exactamente lo mismo, pero "sí que está pasando entre los millennials y la generación Z. Sobre todo, lo más destacado es que están cambiando los hábitos de compra. No sueñan tanto con la casa de sus sueños como sus padres, más bien quieren buscar una inversión eficiente", ha asegurado.

Puedes escuchar la entrevista completa para descubrir esta y muchas otras cuestiones de interés dándole al 'play' que aparece en el reproductor de este mismo artículo.