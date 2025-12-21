Carmen Lomana, socialité: “Victoria Federica, ¿por qué está siempre con empresarios de la noche? ¿Por qué no se hace novia de un notario?”

Ahora que estamos enfrentando, o a punto de enfrentar, un periodo de vacaciones, ya estamos pensando en los planes que vamos a hacer en estos días y cómo pensamos en descansar. Porque sí, son días de parar un poco el ritmo frenético de trabajo y pensar en cosas que no sean el día a día.

Es en estos momentos de reflexión cuando podemos pararnos a mirar con otra perspectiva las cosas y fijarnos en detalles en los que, durante la vorágine del día a día, no reparamos. Así pues, tenemos tiempo para hablar, por ejemplo, de la prensa rosa.

Esos cotilleos que salen semana tras semana y que, de alguna forma, nos permiten evadirnos de nuestras tristezas y ansiedades. Como cada fin de semana, contamos con una colaboradora muy especial que no solo nos cuenta esas noticias del corazón, sino que las analiza y aporta datos que desconocemos.

La socialité, además, derrocha sentido del humor y se atreve a comentar los aspectos más rosas con un punto de rebeldía que es completamente irresistible. En este caso, ha hablado sobre la nueva relación de Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y sobrina de Felipe VI. Y es que la joven de 25 años tiene una nueva ilusión.

La nueva relación de Victoria Federica

Sin lugar a dudas, Victoria Federica es de los personajes de la familia real más mediáticos que existe. Porque la joven no se ha conformado con ser la sobrina del Rey o con su papel dentro de los Borbones, sino que ha decidido emprender un nuevo camino profesional.

Así, la hemos podido ver como influencer y siendo uno de los rostros más reconocidos en las redes sociales y en las revistas. Su amistad con personajes de la misma profesión, como Tomás Páramo o María García de Jaime, ha propiciado que sea sumamente conocida entre los jóvenes.

Además, han interesado también sus aspectos más personales, que ella nunca ha querido esconder. Por ejemplo, sus relaciones sentimentales. Y es que a la joven de 25 años hemos podido verla acompañada de diferentes muchachos a lo largo de estos años.

Ahora, la joven tiene una nueva ilusión, y se trata de Jorge Navalpotro. Puede que por el nombre no te suene en absoluto, pero es un joven empresario de su misma edad.

Él está vinculado al mundo de la noche, pues su familia es propietaria de la histórica e icónica sala de fiestas de La Riviera, ubicada junto al Manzanares en Madrid.

Aunque su madre es realmente la propietaria de la sala, es Jorge quien se encarga de la gestión diaria del local. Además, es deportista prácticamente de élite, dedicando parte de su vida al baloncesto y habiendo jugado en equipos profesionales en España y Estados Unidos.

La opinión de Carmen Lomana

Por supuesto, esta nueva ilusión de Victoria Federica ha dado para mucho, y se ha comentado ampliamente en 'Fin de Semana'. Quien parecía no tener ni idea de que la joven influencer tenía un nuevo novio era Carmen Lomana que, sorprendida y con sorna, explicaba qué le parecía esta nueva relación.

“¿Está enamorada otra vez? Pero vamos a ver, esta niña, ¿por qué siempre está con empresarios de la noche, no sé qué? ¿Por qué no se hace novia de un notario, de un arquitecto, de un médico?” se preguntaba Carmen Lomana con mordacidad.

Europa Press Victoria Federica

Enseguida, desataba la carcajada de todo el equipo de Fin de Semana, que no daba crédito a las palabras de Lomana. Ella, sin embargo, quería matizar lo dicho y aseguraba que no le parecía que un “hombre serio” tuviera tiempo para estar de juerga por las noches.

“Lleva una vida que no me gusta mucho. Moverte que no sea la noche, porque un hombre serio que trabaja todos los días pues normalmente no está todo el día de juerga por la noche” decía Carmen Lomana.

Al menos, decía, a la socialité le gusta mucho la sala La Riviera, donde ha estado muchas veces en distintos conciertos. Quizá cuando lo conozca un poco más, cambie su opinión sobre la nueva ilusión de Victoria Federica.