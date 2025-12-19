María Aperador, experta en ciberseguridad: “Con una VPN anonimizas tus datos si te conectas a Internet y no te los pueden robar, pero no tienes que coger una gratis, cuestan 1 o 2 euros”

Te llega un mensaje al móvil o al correo, instándote a que arregles alguno de tus datos bancarios porque no están completos, o que pongas algún dato que falta para tu pedido. Con ese mensaje llega un enlace en el que tienes que pinchar para solucionar la situación.

Lo que parecía normal y una gestión más, pronto se convierte en tu peor pesadilla. El enlace al que habías pinchado, en realidad era malicioso, y se han metido en tu móvil o tu dispositivo para hackearlo y robarte tus datos. En cuestión de segundos, te han robado tus datos y tu dinero.

Cargando…

Esta es una técnica más de robo de datos, que, aunque no lo creas, es un mercado bastante extendido y un negocio lucrativo. Sin embargo, como esta de los enlaces maliciosos o la instalación de aplicaciones fraudulentas, están detectadas por el grueso de la población, han inventado estrategias mucho más afinadas y difíciles de reconocer.

Y atendemos a los datos. En la primera mitad de este año, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, identificó más de 2 millones de intentos de acceso a redes domésticas. Hackers intentando entrar a la conexión del router de casas y empresas.

Y hay más. Google y Meta han anunciado que este año han retirado más de 1,8 millones de aplicaciones y anuncios maliciosos para intentar suplantar bancos, organismos oficiales, etcétera. Es decir, las propias compañías tecnológicas tienen un reto por delante que es el que el que no se la cuelen a ellas mismas.

Cuidado con el router de casa

Si antes nos robaban los datos con un solo pinchazo en un enlace, ahora se han perfeccionado tanto las técnicas que tenemos que tener incluso cuidado con nuestro router de casa. Sí, ese que te han instalado para que tengas WiFi en toda tu casa.

Seguro que sabes que detrás de cada router aparece la contraseña del WiFi de tu casa y que, normalmente, es una sucesión de números y letras alternadas entre mayúsculas y minúsculas. Es, a tu juicio, prácticamente imposible que alguien sepa la contraseña de tu red y así se meta en tus datos.

CORDON PRESS Router wifi

Sin embargo, es más fácil de lo que parece. Por eso, en 'La Tarde' hablamos sobre estos riesgos con María Aperador, experta en ciberseguridad. Ella explicaba por qué, cuando nos dan el router, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la contraseña.

“En internet existen manuales de contraseñas y usuarios de todos los dispositivos electrodomésticos. Es decir, tú buscas contraseñas de tal modelo y tienes un manual con todas las contraseñas que vienen por defecto” explicaba esta profesional.

“Puedes llamar a la compañía y que te guíen en hacerlo, pero nunca hay que dejar la contraseña por defecto porque todos los dispositivos que están conectados a internet tenemos una cosa que se llama San Google que lo indexa todo. Entonces, todo lo que lo que está conectado a internet, Google lo rastrea y lo puede indexar. Entonces, tú puedes buscar un montón de routers ahora mismo que están indexados y en los que podrías entrar” explicaba.

Tampoco, por cierto, hay que conectarse a WiFi públicas y, de hacerlo, tendrías que tener una precaución adicional.

Qué es la VPN

A menudo, cuando estamos de viaje, no tenemos el Internet con el que contamos cuando estamos en nuestra ciudad, por lo que tendemos a conectarnos a redes públicas de algún establecimiento. Y aunque funciona a la perfección, pueden ser verdaderamente peligrosas para nuestra seguridad.

“Primero, porque pueden interceptar nuestros datos y a través de ahí pueden acceder a nuestro dispositivo, a los datos de navegación que estamos viendo. Pueden incluso acceder a contraseñas, hay muchos ataques a través de eso” explicaba sobre uno de los riesgos.

No es el único, por cierto, porque como explicaba, se puede clonar la red de WiFi con intenciones maliciosas. “Puede pasar que tú, por ejemplo, estés en el aeropuerto y ponga "Aeropuerto Barajas wifi" y luego "Aeropuerto Barajas/wifi". Y esa segunda sea una segunda WiFi espejo que ha creado alguien que está en el aeropuerto, que por cierto, he visto una noticia de alguien que que lo estaba haciendo, lo ha llevado haciendo mucho tiempo. Crea una WiFi espejo y tú te conectas a la del malo y no a la del aeropuerto” explicaba.

CORDON PRESS Trabajando en el aeropuerto conectado a la wifi públcia

Por eso, si esto es algo que estamos pensando en hacer, lo mejor es tener una VPN. “Una VPN es básicamente un túnel cifrado en el que tú te conectas a una red WiFi y nos anonimiza tu información del dispositivo y de quién eres. De esta manera, por ejemplo, si nos conectamos a una wifi pública, si lo lo hacemos con VPN, si hay por ahí a una persona que está interceptando datos, no podrá ver quién somos” explicaba.

“Se ha popularizado mucho el uso de la VPN porque es muy buena, pero si nos descargamos VPN gratis de procedencia o cosas raras, lo que puede acabar pasando es que o nos instalemos un virus o que vendan nuestros datos. Al final hay que pagar. Yo lo siento mucho, vale 1 € una VPN, cuesta 2 €” sentenciaba.