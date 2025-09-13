La pregunta de un oyente que pone en un compromiso a Carmen Lomana: "A Victoria Federica la tengo mucho cariño pero es que Irene..."

Con catarro o sin él, Carmen Lomana ha vuelto a Fin de Semana de COPE para responder al consultorio de sus oyentes y repasar la crónica social. La primera pregunta del oyente, que quedan recogidas en el contestador 666 55 40 00, pedía a la socialité reconocer quién le cae mejor: si Victoria Federica o Irene Urdangarín.

"¡Me pones en un compromiso! A Victoria Federica la conozco hace mucho tiempo, la tengo mucho cariño y me cae muy bien. Pero Irene Urdangarín me pareció tan adorable, a parte de guapísima, muy dulce, humilde... muy normal. Quedé impresionada con su actitud. ¡Es un pibón que no podéis imaginar!".

Al consultorio han llegado cuestiones acerca de la cantidad de perfume adecuada que ponerse antes de salir de casa, y es que un oyente se quejaba de esas personas que abusan de ellos: "Ahora los hombres son los que más se perfuman o puede ser que los perfumes de los hombres huelen más fuerte. A mí no me molesta pero creo que está bien que se perfumen hasta un punto. No que te envuelva de tal forma que no haya nada más alrededor. Yo, por ejemplo, el último toque después de haberme arreglado y maquillado es un toque de colonia".

La colaboradora de Fin de Semana ha respondido a otras dudas de los oyentes, cómo si es correcto quitarse la pamela si estás comiendo en la terraza. O su parecer sobre los perfumes diseñados para los perros. También ha comentado el anuncio del compromiso de Nieves Álvarez con Bill Saad: "Son una pareja... y el novio no está nada mal. Él es un encanto y está enamoradísimo. Es una pareja muy bonita".