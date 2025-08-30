Carmen Lomana revela qué le respondió Irene Rosales en plena calle tras pedirle disculpas por criticar a Kiko Rivera: "Me encontré con ella"

En el panorama de las rupturas veraniegas que han sacudido la prensa del corazón, ninguna ha generado tanto revuelo como la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años de relación y dos hijas en común. Pero más allá de los comunicados oficiales y las especulaciones mediáticas, surge un testimonio de lujo: Carmen Lomana, quien en su sección La Hora Lomana dentro del programa Fin de Semana de COPE, dirigido por Cristina López Schlichting, ha desvelado un encuentro casual con Irene Rosales que arroja luz sobre los problemas de la pareja.

"Le pedí perdón por poner verde a su marido"

Durante la emisión del programa, Lomana no solo confirmó su crítica abierta hacia Kiko Rivera, sino que relató cómo se encontró con Irene Rosales tras haber expresado duras palabras sobre el DJ:

"Yo le he puesto verde a Kiko y me encontré un día con ella. Digo: 'Oye, perdóname que he puesto a tu marido...' y me dijo que no me preocupara".

Esta confesión, lejos de ser un simple comentario intrascendente, refleja la percepción pública que existía sobre la relación mucho antes de que la ruptura se hiciera oficial. Lomana, conocida por su franqueza, añadió: "Como marido debe ser atroz", cuestionando no solo su rol en el matrimonio sino también su profesionalidad: "Luego ha dado unos picos en su vida que si la música, luego tampoco es que como DJ...".

Europa Press Primeras imágenes de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera

Contexto de la ruptura: ¿Una decisión meditada?

Los detalles de la separación, confirmada el pasado 27 de agosto a través de la revista Semana, apuntan a problemas de convivencia y desatención por parte de Kiko Rivera. Según fuentes cercanas a la pareja, Irene Rosales habría sido quien tomó la decisión firme tras meses de dificultades. Los medios insisten en que no hubo infidelidades, pero sí un deterioro progresivo en la comunicación y la gestión económica.

Kiko Rivera, por su parte, emitió un comunicado en Instagram destacando que la separación se producía "con respeto, gratitud y la certeza de que lo más importante seguirán siendo nuestras niñas". Irene Rosales, en una respuesta tardía pero similar, añadió: "Aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará".

La mirada de los medios: ¿Liberación o fracaso?

La prensa ha polarizado su visión sobre las reacciones de ambos. Mientras algunos insinúan que Kiko se siente "liberado" tras la ruptura, otros destacan que Irene lo vive como un "fracaso personal" tras haber consentido ciertos comportamientos. Lomana, en línea con esta crítica, señaló durante el programa: "Yo le daría la enhorabuena a Irene Rosales", una frase que Cristina López Schlichting matizó al confesar su simpatía por Kiko.

Europa Press Reportajes / Europa Press Kiko Rivera

El entorno de la pareja ha desmentido bulos, como que Kiko se refugiara en casa de su representante, y ha recalcado que la relación postruptura sigue siendo cordial por el bien de sus hijas. De hecho, testigos afirman haber visto a Kiko "relajado" en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), donde busca un nuevo hogar cerca de sus menores.

Lomana, sin pelos en la lengua

La socialité, que recientemente publicó sus memorias Pasión por la vida, no solo opina sobre la ruptura, sino que aprovecha para reflexionar sobre las relaciones modernas. En su libro, Lomana confiesa abiertamente cómo se reconstruyó tras la muerte de su marido.

Todo indica que la separación es definitiva. Kiko Rivera ya ha anunciado bolos como DJ para septiembre , mientras Irene Rosales se centra en sus hijas y en su carrera como influencer. La cordialidad que ambos proclaman será clave para gestionar la custodia compartida, aunque fuentes de ¡HOLA! aseguran que "jamás se harán sangre entre ellos".

Mientras, Carmen Lomana sigue aprovechando su sección para zambullirse en los temas sociales más candentes, siempre con elegancia pero sin tapujos. Como ella misma afirma: "Soy distinta y, sobre todo, muy educada, y eso es algo que ahora es realmente sorprendente".