El idioma que se habla en España que Carmen Lomana cree que la princesa Leonor debería de dominar: "Aunque sea un poquito..."

Apenas han pasado unos días desde la última aparición pública de la princesa Leonor durante la entrega de los premios Princesa de Girona. Un evento protagonizado por el homenaje a los municipios afectados por la Dana y en el que se dieron cita grandes iconos de nuestro país como Andrés Iniesta. La princesa Leonor, al igual que su padre, el rey Felipe VI, realizó un discurso en catalán, mostrando el respeto y la importancia que le da a la cultura de nuestro país, a la par que la buena educación que desde pequeña ha recibido.

Carmen Lomana, como cada sábado, se pasa por Fin de Semana para junto a Beatriz Pérez Otín, analizar la actualidad reciente de la princesa Leonor y el éxito momentáneo en su camino, aunque aún muy lejano al reinado de nuestro país.

Alamy Stock Photo La princesa Leonor y la infanta Sofía

Para la princesa el catalán no es nuevo

Para Leonor, el catálan no presenta dificultades ya que lo habla desde niña. A pesar de esta información, a muchos españoles aún les sigue sorprendiendo su habilidad con los idiomas, sin embargo, en un extendido discurso de felicitación y agradecimiento a los seis premiados por la gala, mostró seguridad y compromiso. Entre lo más destacado de su discurso, podemos encontrar frases como: “Os felicito porque en un mundo donde todo es urgente, habéis optado por la ética del trabajo bien hecho".

La joven de 19 años, muestra gran facilidad con los idiomas, ya que habla pinceladas de árabe, chino y francés, obviando un excelente inglés, pero por sorpresa, no hay que irnos muy lejos para comprobar que no todo le resulta tan fácil. El euskera aún se le resiste, debido a su complejidad, pero no sería raro que en muy poco tiempo ya pueda dirigirse a todos los españoles en su lengua particular.

Lomana destaca la importancia de que la princesa domine el euskera, ya que “es cultura de nuestro país”, a la par que halaga la gran labor que está llevando a cabo en tan poco tiempo: “Sabemos que es difícil, pero tiene que hablar euskera aunque sea un poquito”. Este detalle puede ser la única laguna en lo que se convirtió en un baño de masas durante el programa.

(EPA) EFE discurso de Leonor

El futuro más inminente para la princesa

La próxima aparición de la princesa está prevista durante la final de la Eurocopa femenina, que enfrentará a los dos equipos que pisaron el último escalón del mundial de 2022, España e Inglaterra. Al igual que en la celebración en Sydney, está previsto que tanto la princesa como la infanta Sofía, bajen a celebrar con las jugadores españolas, en el caso de que estas se coronen con el trofeo.

No sería la primera vez que ambas muestran su pasión por el fútbol, ya que siempre que España ha podido coronarse por el mundo, ahí han estado ellas. A pesar de su juventud, tenemos que remontarnos hasta el 2012 para ver la primera imagen de las mismas, celebrando la Eurocopa de 2012, luciendo la camiseta roja que tanto nos representa.

EFE La Familia Real reunida

Los jóvenes ven en Leonor a una buena sucesora

Según un estudio realizado en hombres y mujeres de la misma generación que la princesa, más de un 70% de estos ven en Leonor una buena futura reina. Es evidente que aún nos queda mucho para ver a la hija mayor de los reyes heredar el trono, pero el esfuerzo y la buena educación desde niña ya tiene recompensa. No solo en los jóvenes triunfa, ya que así define Lomana su corta pero exitosa trayectoria: “Leonor ha hecho por la monarquía más que nadie en tan poco tiempo”.