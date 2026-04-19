Adrián González, creador de las manos blancas, 30 años después: "Puedes tener una idea, pero tienes que llevarla a cabo"

El 14 de febrero de 1996, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid fue el escenario de un crimen que conmocionó a España. El terrorista de ETA, Jon Bienzobas Arreche, alias 'Caracas', asesinó de tres disparos al profesor y expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en su propio despacho. El asesinato sacudió la conciencia del país y generó una ola de indignación que marcaría un punto de inflexión en la respuesta cívica contra el terrorismo.

Durante décadas, las víctimas habían sido "ninguneadas" y el terror se había impuesto en la sociedad. Sin embargo, la rabia contenida tras el atentado estalló y cristalizó en un movimiento espontáneo que pedía el fin de la violencia. Fue en ese caldo de cultivo, entre el dolor y la necesidad de actuar, donde nació un pequeño gesto que se convertiría en un símbolo universal: las manos blancas.

El nacimiento de un símbolo

Detrás de esa idea se encuentra Adrián González Lipiani, entonces un estudiante de Derecho de 23 años. Hoy, 30 años después, recuerda cómo se le ocurrió la iniciativa. "Una simple idea que se cruzó por mi cabeza", explica, aunque rehúye el protagonismo. González Lipiani lamenta que el gesto solo se recuerde en efemérides, cuando su objetivo era lograr una "conciliación" duradera.

El día del atentado, el azar jugó un papel crucial en su vida. Se encontraba en Madrid para unos exámenes, habiendo interrumpido su beca Erasmus en Viena. Tenía previsto estar frente al despacho de Tomás y Valiente para apoyar a una amiga en un examen oral, pero un imprevisto le llevó a otro lugar. "La historia podría haber sido otra", reflexiona, consciente de que podría haber sido una víctima más. "O yo estaría muerto, vete tú a saber", confiesa.

González Lipiani subraya la importancia de la acción frente a la mera concepción de una idea. "La idea en sí no es importante, cualquiera puede tener una idea", afirma. Lo relevante, insiste, es el paso siguiente: "Puedes tener una idea, pero tienes que llevarla a cabo, tienes que ponerla en marcha, y eso es lo que yo hice". Fue él mismo quien, tras proponerlo a sus compañeros, compró la pintura para materializar el símbolo que uniría a toda una sociedad.

De la unidad a la politización

El gesto de las manos blancas consiguió "unir a una sociedad entera en torno a una idea muy sencilla", creando una conexión emocional que hasta entonces no existía. Una compañera suya, Huncal Infante, fue testigo directa del atentado mientras se examinaba y vio al terrorista huir con la pistola en la mano. Este tipo de testimonios recuerdan la brutalidad de los hechos.

Que no se nos olvide que han matado a un hombre, a un padre, a un marido" Adrián González

Adrián González Lipiani insiste en la dimensión humana de la tragedia: "Que no se nos olide que han matado a un hombre, a un padre, a un marido, a un hijo". Recuerda cómo la Guardia Civil le enseñó a mirar debajo del coche, un gesto que se volvió cotidiano para miles de personas en España. Las manos blancas, en su origen, fueron "el germen de tener que dejar de mirar debajo del coche".

Sin embargo, con el tiempo, el símbolo fue objeto de lo que considera una apropiación política. Explica que, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, tuvo la "sensación de que el PP se apropió de esa idea". Como consecuencia, "a los otros, al PSOE, no le valía", lo que provocó un "ostracismo" hacia un gesto que nació sin "ningún sesgo político".

Europa Press (Foto de ARCHIVO)La expresidenta del PP vasco, María San Gil, lee un manifiesto durante una concentración por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2022, en Madrid (España). La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad y la Plataforma Cada Vida Importa (NEOS) ha convocado una concentración por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA y como represalia por la liberación de José Antonio Lara, el funcionario de prisiones que permaneció secuestrado por ETA entre 1996 y 1997. Además, durante la concentración, han rechazado la presencia de miembros del Gobierno al homenaje a Miguel Ángel Blanco, organizado por el Ayuntamiento de Ermua el próximo domingo, 10 de julio. Vox ha manifestado su apoyo a la protesta.Marta Fernández / Europa Press08 JULIO 2022;ETA;ANIVERSARIO;ASESINATO;EUSKADI;MIGUEL ANGEL BLANCO08/7/2022

Treinta años después, González Lipiani se muestra "horrorizado" por "el estado de la situación y de la crispación" actual. Echa en falta el "sentido común" y la "empatía" que hicieron posible aquel momento de unidad. Un sentimiento que, según él, sigue siendo una asignatura pendiente en la sociedad española.