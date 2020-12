Schlichting: “¿Compensa, por estar Podemos en el Gobierno, tener ministros partidarios de escarnecer al Rey?"

¡Muy buenos días España! Es 12 de diciembre, en doce días es Nochebuena.

Cuidadito con el viento, hay fortísimas rachas hoy y se caen los platos, las macetas y todo lo que tengáis en las terrazas y porches.

Hoy vamos a comenzar de modo distinto, con una de las más hermosas canciones de Pau Donés, la que compuso cuando se estaba muriendo, para darnos a todos las gracias.

Pau Donés nos sigue conmoviendo, con cada canción, cada vez que lo recordamos, no sólo por lo valiente que era, por la gran persona que demostró ser, sino porque vivió la existencia como un regalo. Hasta el final de un cáncer a los 50 años. No era casualidad este temple. Un día, siendo joven, regresó a casa y su madre no estaba. La pobre mujer se había suicidado y él tuvo que hacerse cargo de una reata de hermanos. Tal vez por ello, no quería ni podía oír hablar de eutanasia. Porque había quedado herido por la muerte de la que más quería.

Pues bien, este Gobierno acaba de decidir que la muerte es un bien en algunos casos.

LA CEE RECHAZA LA LEY QUE REGULA LA EUTANASIA

El secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello refleja la gravedad de algo que, para la mayoría de los españoles, hoy no merece ni un comentario. La ley de eutanasia, que está siendo aprobada corre que te corre, sin escuchar a los especialistas ni los enfermos, de tapadillo y que pasa en la Cámara en medio de una indiferencia que pone los pelos de punta. Las encuestas señalan que los españoles quieren poder elegir su muerte, pero es que nadie les ha informado realmente de qué va esta ley. Los españoles no queremos sufrir, queremos cuidados paliativos y sedación si es preciso. Pero no un veneno, como en Holanda. El cardenal de Valencia ha asegurado que los diputados que voten la ley se ponen contra la ley de Dios y ha pedido a los ciudadanos que quieran que cuelguen crespones negros en los balcones.

¿Cómo es posible que España apruebe una ley que ni Francia ni Alemania tienen, que apenas tienen dos o tres países europeos que padecen serios problemas por ello? La eutanasia que aprueba el Gobierno será administrada en domicilios y residencias de ancianos.

¿Por qué no podemos abordar estas cosas, que tanto nos afectan a todos, con sosiego? Se ha reducido el asunto a un debate ideológico. Se intenta afirmar a toda costa que cada uno es dueño de su muerte, como es dueño de su vida. Pero las cosas no funcionan así. Quien está triste, dolido, solo, se desespera. Y esa no es forma lúcida de decidir. Somos seres sociales. Nos influyen en el ánimo las leyes y los demás. Y lo que está pasando en los pocos países que tienen legislada la eutanasia, como reveló el informe Remmerling, es que a las personas terminales o con enfermedad grave, y especialmente a las que ya no están lúcidas, se las mata sin pedirles criterio. Una absoluta falta de humanidad. Lo malo es que esto nos pilla encerrados en las casas y atemorizados por el coronavirus ¿es que nadie en el Gobierno se da cuenta de que esto no se hace así.

No sé, son excesos que no se entienden en este momento.

LA SALIDA DE PAKITO DE LA CÁRCEL EL MISMO DÍA DEL ANIVERSARIO DEL ATENTADO DE ZARAGOZA

Y tampoco se entiende como Pakito, el asesino de ETA con 2300 años de pena, el autor del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, que tenía que salir de la cárcel tras 28 años de condena, el próximo mes de abril, salió ayer, el mismo día en que se cumplía el aniversario y los parientes realizaban un homenaje a las víctimas.

Hay que ser cruel y prestarse a una broma macabra para elegir este día. Beatriz recordaba en La Linterna el trauma que le supuso vivir aquella agresión brutal.

No sé, ¿qué forma de gobernar es esta? Esta constante concesión a la muerte, sea en forma de eutanasia o de liberación y acercamiento de etarras es desde luego un pago a los nuevos socios del Gobierno ¿pero realmente merece la pena la sociedad que estamos creando?

¿ES JUSTO QUE TENGAMOS MINISTROS PARTIDARIOS DE ESCARNECER AL REY?

La última de Podemos ha sido difundir un vídeo con la Música de la serie “Narcos” en el que saca a los Reyes, a Don Felipe y Doña Letizia, y los relaciona con Franco y con los escándalos de Urdangarín y Corina. Se trata de presentar al jefe del estado como parte de una saga mafiosa.

Ni una palabra al papel histórico de don Juan Carlos, al poder que declinó para hacer posible la transición, a la Constitución, a su papel para frenar el golpe de estado del 23 F o a su trabajo de décadas y décadas representando a España por todo el mundo y consiguiendo contratos para las empresas españolas.

Ya sabemos que el PSOE y Podemos son tradiciones distintas. ¿Pero de verdad compensa, por tener a Podemos en el Gobierno, que este partido socave la Jefatura del Estado?, ¿es justo que tengamos ministros partidarios de escarnecer al Rey?, ¿de socavar las instituciones que hemos apoyado en referéndum los españoles?... ¿Compensa esto?.

EE.UU. AUTORIZA LA VACUNA DE PFIZER

En fin, vamos a dar al menos una buena noticia en este sábado en que se acerca una Navidad diferente y complicada. La agencia norteamericana del medicamento ha aprobado de urgencia la vacuna de Pfizer, de la que España recibirá una buena parte.

Este mismo lunes empezará la vacunación en Estados Unidos y se espera que haya 50 milloones de personas vacunadas en las próximas semanas.

¿CÓMO PAGAN EL AVIÓN LOS INMIGRANTES QUE LLEGAN EN PATERA?

Y finalmente sigue el sainete de los inmigrantes que están llegando a la península y de los que el Ministerio del Interior dice que no sabe quiénes son, mientras ordena por escrito a la policía que los espere en los aeropuertos. Es noticia que esta semana revelaba COPE. ¿Cómo se pagan el avión los inmigrantes que llegan en pateras? ¿Dónde se quedan? Varios de ellos han llegado esta semana con covid, mientras el Gobierno aseguraba que se les hacen PCRs. Son demasiadas incógnitas.

Necesitamos la ayuda de Marruecos en estos momentos y justo el país vecino nos ha hecho el desprecio de no recibirnos en cumbre bilateral hasta dentro de dos meses. Dos meses. ¿Por qué? ¿Es que son sádicos? No. Es el pago por nuestra forma torpe de comportarnos con ellos. A saber, primero, que Pedro Sánchez declinó hacer a Marruecos el primer viaje de la legislatura, tradicional en todos nuestros mandatarios. Segundo, que Pablo Iglesias se alineó contra Marruecos y a favor del Sahara la misma semana en que estallaba la noticia de las migraciones masivas a Canarias y, tercero, cuando la tensión entre el Ejecutivo y el rey hace más difícil la mediación de Felipe VI con el rey Mohamed.Es que hemos creado la tormenta perfecta.

