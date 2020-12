Los documentos que demuestran el papel de Interior en el traslado de migrantes de Canarias a la península

El Gobierno sigue negando que esté detrás de los masivos traslados de inmigrantes desde Canarias a la península. Sin embargo, COPE ha podido acceder este jueves a documentos que prueban los detalles del dispositivo policial que Interior organizó para los traslados ya efectuados y los que están programados paras este mismo fin de semana. En concreto, a Valencia.

Las llegadas se están produciendo en aeropuertos de media España, según fuentes policial y de la seguridad. En el caso del aeropuerto de Manises (Valencia), la Policía no sólo ha dado cobertura a los ocho vuelos recibidos con más de 300 inmigrantes este pasado puente. De cara a este fin de semana, hay preparado todo un dispositivo con órdenes expresas a las que COPE ha tenido acceso sobre los números de policías, los funcionarios que han de desplegarse, los lugares que han de cubrir en el aeropuerto o la documentación que han de requerir a los inmigrantes. De hecho, en esas instrucciones se detallan que han de revisar si los inmigrantes se encuentran registrados en las bases de extranjeros y si figuran como omo pateristas; es decir, llegados en patera.

Los documentos a los que ha tenido acceso COPE cuentan con el sello del Ministerio de Interior y de la Dirección General de la Policía.

Estos documentos ponen en entredicho las palabras de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que negó este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que al Ejecutivo le "constara" este traslado de inmigrantes de Canarias a la Península. La titular de Hacienda insistió en que el Gobierno no tenía conocimiento de que se estuvieran produciendo traslados de personas "que no estén en condiciones regulares de poder hacerlo". "No nos consta", sentenció.

DOS INMIGRANTES DAN POSITIVO POR COVID-19

Dos de los 16 que fueron detenidos el pasado puente en Valencia después de aterrizar procedentes de Las Palmas o Tenerife han dado positivo por covid-19. El resto de los arrestados se encuentra en cuarentena y han sido trasladados a Alicante. Este hecho desmiente la afirmación de la subdelegada del Gobierno en Granada, que dijo que todos los inmigrantes que llegan lo hacen con las pruebas realizadas y por tanto con garantías de no sufrir la enfermedad. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía acusaron al Gobierno de "deslealtad" por no informar de la llegada de estas personas y dejarlas a su suerte.

El Gobierno no ha informado del número de inmigrantes que han viajado desde Canarias a distintos puntos de la Península, entre ellos Granada, Málaga, Sevilla, Alicante o Valencia- en vuelos comerciales. El Ministerio del Interior reitera que los inmigrantes que llegan a las costas españolas son personas en situación irregular y, por tanto, tienen abierto un expediente de expulsión, si bien estos migrantes disponen de libertad deambulatoria mientras se tramita y finalmente se ejecuta su repatriación.