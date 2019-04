Schlichting: “Pedro Sánchez se ha resistido como loco a este día”

Audio

Buenos días España, día ideal para votar. Un tiempo primaveral diseñado para acudir al colegio electoral y tomarse después una Fanta con los amigos. Cielos despejados en prácticamente todo el país. Algunas nubecillas en el este de Cataluña y el norte peninsular, que podrían dejar unas pocas lluvias a lo largo de la jornada, pero nada serio. Con una rebequita, como dice mi gitano, divinamente. Ya está aquí el esperado 28 de abril electoral, que hay que ver lo que ha costado, que hasta manifestaciones ha habido que hacer para que Pedro Sánchez soltase las uñas de la poltrona, que no quería ni con agua caliente. El socialista, que protagonizó la moción de censura, echó a Rajoy, se aficionó al Falcon y ya se veía presidente para siempre.

La clave de estas elecciones son los indecisos, que al parecer son el 30 por 100. El PSOE, en particular, teme como un nublado la abstención. El centro derecha, por el contrario, está movilizadísimo.

Hay algunas claves en esta jornada que vamos a repasar:

Primera, el PSOE viene del peor resultado de su historia, 85 escaños, y las encuestas le vaticinan la victoria. Pero hay un mundo entre lograr 138 escaños, como anunció el CIS de Tezanos a bombo y platillo, o quedarse en por debajo de 120.

Segundo asunto, el debate electoral ha relanzado a Pablo Iglesias. Ya no va a sacar los 71 diputados espléndidos que lo pusieron a 14 del PSOE, pero está restando escaños socialistas y ya se sabe que la división de un bloque penaliza en las circunscripciones pequeñas. ¿Podrán gobernar PSOE y Podemos o tendrán que usar el comodín de la veintena larga de diputados nacionalistas?

Tres. En cualquier caso, el centro derecha lo tiene muy difícil para gobernar. Hay los votos que hay, aunque cambien de partido, y la división penaliza.

Cuatro. Las encuestas dan un fijo a Ciudadanos de alrededor de 50 escaños, es el más estable de los partidos en este momento.

Cinco. Pablo Casado afronta unas elecciones cruciales. No puede sacar los resultados de los viejos tiempos, cuando el PP iba solo por la derecha y Ciudadanos le restaba pocos votos. No se van a repetir los 137 escaños de Mariano Rajoy, pero no es lo mismo sacar 65 diputados que pasar los 100. El joven líder popular, que ha traído un aire de regeneración y la determinación de mano de hierro contra la corrupción, se juega en buena medida su carrera política en estos comicios.

Y, por último, punto seis. Vox es la gran incógnita que trae de cabeza a los de los sondeos. Le dan entre 13 y 37 escaños, según el CIS de Tezanos. Pero no dejan de ser especulaciones. Hay voto oculto y está el precedente de lo ocurrido en Andalucía. Los de Abascal sueñan con adelantarse a Ciudadanos. ¿Será tercero Santiago Abascal en el centro derecha o logrará dejar atrás a Rivera? Interesantísima carrera. Vamos allá en esta apasionante jornada.

Por lo demás, recordemos que hay también elecciones locales en Valencia, donde podría repetirse el acuerdo entre el partido socialista y la izquierda nacionalista de Compromís.

Esta tarde a las ocho Carlos Herrera dirigirá el especial de esta cadena, que ha encargado el primer sondeo que una radio presenta tras el cierre de las urnas. Tendremos pues unos resultados aproximados de inmediato, tras el cierre de urnas. Expósito, Fernando de Haro y Pilar Cisneros respaldarán al líder en esta noche trepidante. En TRECE empezará Antonio Jiménez a las ocho y José Luis Pérez y servidora lo acompañaremos hasta el final del recuento y serviremos también los resultados del sondeo.

El sondeo COPE se ha hecho sobre encuestas de los últimos tres días, viene fresquísimo.