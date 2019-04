El CIS de Tezanos otorga la mayoría absoluta a PSOE y Unidas Podemos

El PSOE podría gobernar con Unidas Podemos, según el sondeo del CIS publicado este martes. Ambas fuerzas sumarían mayoría absoluta sin contar con el apoyo de terceras fuerzas, como los indepedentistas. En dicho estudio, el PSOE se afianza por encima del 30% de los votos y lograría entre 123 y 138 escaños. Con el mejor de los resultados, Sánchez podría gobernar también con Ciudadanos.

El bloque de centro-derecha se quedaría lejos de la mayoría absoluta al sumar, en el mejor de los casos, 166 escaños. Y todo porque el PP se desploma hasta quedarse por debajo de los ochenta escaños. En tercer lugar se colocaría Ciudadanos, con un máximo de 51 escaños y un 13,6 por ciento, seguido de Unidas Podemos y las confluencias, que sumarían 43 escaños y VOX entraría en el Congreso en quinto lugar con hasta 37 escaños y un 11,9 por ciento. La formación de Abascal superaría en votos pero no en escaños a la de Iglesias.

El Partido Animalista PACMA también podría entrar en la Cámara Baja, con hasta dos escaños y un 1,4 por ciento de los apoyos. ERC duplicaría su presencia en el Congreso con entre 17 y 18 escaños -4,5 por ciento- en detrimento de JxCat que se quedaría prácticamente con la mitad, con un máximo de cinco diputados frente a los ocho de ahora.

PNV subiría un escaño de cinco a seis -1,3 por ciento de los votos-, Bildu también experimentaría un importante crecimiento hasta un máximo de cinco diputados, lo que incluso le permitiría obtener grupo parlamentario. Por contra, En Marea se quedaría sin representación; Coalición Canaria podría perder su escaño, ya que el CIS le da entre cero y uno, y Nueva Canarias no obtendría ninguno.

EL PSOE NO LO VE CLARO POR LOS INDECISOS

El PSOE cree que el barómetro preelectoral del CIS refleja que el "panorama está abierto" de cara al 28A, dado que un 38 % de los encuestados no desvela a quién votará, de ellos un 25,3 % que se declaran indecisos y el resto, que no sabe o no contesta. Así lo ha señalado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en una comparecencia en la que ha destacado que el suyo es "el único con representación en todo el territorio nacional, tanto en la España interior, donde Cs, Podemos y Vox no tienen representación, como en la plurinacional, donde la representación del PP sería testimonial, con un diputado en Cataluña y otro en Euskadi".

Aunque ha reconocido que el CIS confirma lo que todas las encuestas recogen hasta ahora, es decir, que el PSOE sería la fuerza más votada con una horquilla de entre 123 y 138 escaños, a mucha distancia del PP, Lastra ha hecho hincapié en que "la situación está abierta y dependerá de la participación y la movilización del electorado progresista".

A ese respecto, ha recordado que todos los estudios demoscópicos,incluidos los del CIS, daban por segura la continuidad del Gobierno socialista en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre y ha insistido en que "cada voto cuenta", porque "la ultraderecha está a las puertas del Congreso".