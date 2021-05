Schlichting: “España vuelve al caos jurídico que se provocó antes de la declaración del estado de alarma”

Vídeo

¡Muy buenos días España!

Anunciamos que habría lío, los juristas dijeron que habría lío, las comunidades autónomas explicaron que habría lío, y ya está el lío formado. No se pueden prohibir los derechos fundamentales sin decretar un estado de alarma nacional. La Constitución nos protege. Ni nos pueden prohibir desplazarnos libremente, ni reunirnos, ni manifestarnos, ni nada de nada. A las doce de esta noche acaba el estado de alarma y aquí, sálvese quien pueda del virus. Cada comunidad intentará hacer lo que pueda, digo intentará, porque no te pueden multar y, si reclamas la sanción te la van a tener que quitar, así que imagínate el caos. Los pobres presidentes autonómicos ¿qué han hecho? Ir a los tribunales, y ya han empezado las discrepancias de los jueces. España vuelve al caos jurídico que se provocó antes de la declaración del estado de alarma.

Audio

Los tribunales acaban de aprobar que se decrete el toque de queda en Baleares y Valencia, pero lo han rechazado en el País Vasco. ¿De verdad que esto tiene algún sentido? Hay cosas de Pedro Sánchez que, de verdad, sólo puede explicar su mujer. Si es que yo a este señor no le entiendo. No le entienden ni en su partido.

LA DEBACLE DEL PSOE TRAS LAS ELECCIONES MADRILEÑAS

Y ¿qué me decís de lo de Madrid? El PSOE saca 13 escaños menos de los que tenía y queda por detrás de Más Madrid. Se hunde en la capital y le preguntan al presidente qué le parece.

Pío, pío que yo no he sido. Por lo pronto, ya ha echado la culpa de todo al pobre Ángel Gabilondo, que acaba de decir que no recogerá su acta de diputado. ¿Qué es esto de que los cabezas de lista se retiren cuando pierden? Los del PSOE no tendrán a Gabilondo, Los de Podemos no tendrán Iglesias. Que no les apetece, oye, estar en la oposición. No me extraña que le haya dado una arritmia cardíaca al candidato socialista. ¿Pero vamos a ver, Pedro? ¿No hiciste tú campaña con Gabilondo, no respaldaste su prudencia, no bajaste a los mítines de Madrid, que parecía que eras tú el candidato? ¡Pero si hasta enmendaste todo lo que decía! Prometía bajar los impuestos e ibas tú y decías que los ibas a subir. Se separaba de Pablo Iglesias, y tú le obligabas a juntarse. ¿Y ahora es él el malo?.

Me troncho con la carta en ABC que hoy te dedica Joaquín Leguina, que el jueves hablaba en TRECE de su expulsión del partido.

Pedro, dice: Me entero a través de los medios de comunicación de que quieres abrir contra Nicolás Redondoy contra mí un expediente con la intención de expulsarnos del PSOE. Por lo visto somos responsables de la mayor derrota sufrida por el socialismo en Madrid. Pues bien, el mayor responsable de haber llevado al socialismo madrileño a la derrota no es otro que tú, que has dirigido con mano de hierro este partido y ahora te quieta de en medio. (…).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vídeo

Lo mismo que le dice Leguina a Sánchez, se lo decía ayer Felipe González, que asegura que alguien tendrá que reflexionar sobre lo que ha pasado en Madrid

Esto de las purgas es muy estalinista. Y revela hasta qué punto la chulería se ha instalado en el Gobierno.

EL ADIÓS DE PABLO IGLESIAS

Y ojo a Pablo Iglesias, que también la practicaba con desahogo. Porque a este le han echado por chulo.

A los de Izquierda Unida, que van con él en la coalición de Unidas Podemos, no les avisó de que se marchaba hasta la propia rueda de prensa del martes por la noche, tras las votaciones. Imagínate la cara que se les quedó. Y, como estas cosas las carga el diablo, ha saltado una grabación en que Vanessa Lillo, tercera en la lista, dice que los de Podemos son sinvergüenzas y ratas.

Sinvergüenzas y ratas. Lo dicen sus compañeros. Menuda tropa. Como para gobernar un país.