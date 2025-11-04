COPE
Paco González, director de Tiempo de Juego, vuelve a rendirse al encanto único del 'You'll never walk alone' que canta Anfield antes del Liverpool - Real Madrid: "No es lo mismo"

El ritual en Anfield al inicio de cada partido se escuchó en Tiempo de Juego

Paco González, director de Tiempo de Juego; la afición del Liverpool canta el 'You'll never walk alone'
El ritual en Anfield al inicio de cada partido se escuchó en Tiempo de Juego

Javier Jurado

Publicado el

1 min lectura2:03 min escucha

Una vez más, al director de Tiempo de Juego, Paco González, no le importó que sonara íntegro en la retransmisión desde Anfield el mítico 'You'll never walk alone', la canción que canta antes de cada partido la afición del Liverpool.

Con motivo del Liverpool - Real Madrid en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en Tiempo de Juego se escuchó una ceremonia única en el mundo. Pese a que las aficiones de otros equipos en el mundo también lo cantan, nada como en el estadio del Liverpool: "Esta es la liturgia del fútbol europeo más admirada en el mundo. Sé que se canta en el campo del Dortmund y en el del Celtic..., pero es como si sale una gran bailarina de sevillanas en Japón, no es lo mismo".

DOS PETICIONES DE PACO GONZÁLEZ A LA UEFA CON MOTIVO DEL LIVERPOOL

La secuencia en televisión, en la que se funden diferentes planos de aficionados con la bufanda del equipo desplegada y cantando a pleno pulmón, bien merece ser disfrutada en toda Europa. Por ese motivo, González lanzó una súplica a la UEFA: "Si algún día el Liverpool queda séptimo, hay que invitarle a la Champions solo para esto. Y, por favor, que nunca tiren ese estadio y construyan otro nuevo y ganen mucha pasta por ahí", pidió.

